Ngày 17-10, khai mạc kỳ họp thứ hai – Quốc hội khóa XVI: Làm việc cả thứ Bảy, dự kiến chất vấn 2 Bộ trưởng

ANTD.VN - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng mai, 17-10, dự kiến kéo dài trong 28 ngày, trong đó dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn...

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì buổi họp báo

Chiều nay, 16-10, thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp thứ 2 họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17-10, dự kiến bế mạc vào ngày 21-11-2026.

Đáng chú ý, trong 28 ngày làm việc, chia làm 2 đợt, Quốc hội dự kiến làm việc trong 06 ngày thứ 7 và 01 ngày Chủ nhật nhằm đảm bảo chương trình xem xét, lấy ý kiến và nghiên cứu ý kiến của đại biểu, cử tri cho các dự án Luật, Nghị quyết được đưa ra Quốc hội xem xét tại kỳ họp lần này.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin tại buổi họp báo

Về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua 47 dự án Luật, Nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 04 dự án Luật, Nghị quyết).

Trong đó có các dự án Luật như: Bộ luật Hình sự; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)…

Quốc hội cũng xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, Quốc hội dự kiến dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn, vào ngày 12-11.

Ông Hoàng Nam Hải trả lời tại họp báo

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lựa chọn nhóm vấn đề và lĩnh vực để tiến hành chất vấn tại kỳ họp này, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, từ tháng 9-2026, Thường trực Ủy ban đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Đến nay, trên cơ sở tổng hợp từ các Đoàn ĐBQH và thông qua các kênh thông tin, thu thập khác, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã dự kiến 6 lĩnh vực gồm y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp cùng các Ủy ban, Hội đồng dân tộc để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến ĐBQH lựa chọn 2 lĩnh vực chất vấn. Theo đó, sẽ đề xuất để lựa chọn 2 Bộ trưởng trả lời chính và các Bộ trưởng, trưởng ngành khác có liên quan cùng tham gia trả lời.