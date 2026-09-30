Ngập lụt tại Thái Lan khiến 22 người thiệt mạng, 22 cơ sở y tế đóng cửa

ANTD.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết thảm họa ngập lụt tại 23 tỉnh đã khiến 22 người thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước và điện giật, đồng thời làm gián đoạn hoạt động của hàng chục cơ sở khám chữa bệnh.

Theo báo cáo cập nhật ngày 29-9, tổng cộng 49 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, trong đó 22 cơ sở phải đóng cửa hoàn toàn, 3 nơi tạm ngừng một phần dịch vụ.

Tỉnh Rayong được xác định là một trong những khu vực y tế cần ưu tiên hỗ trợ.

Nước dâng cao tại Bệnh viện Ban Khai khiến cơ sở này chỉ có thể tiếp nhận các trường hợp cấp cứu. Khoảng 30 bệnh nhân dự kiến được chuyển tới Bệnh viện Chaloem Phrakiat ở Rayong.

Tại Bệnh viện Klaeng, nước lũ đã tràn vào khuôn viên. Nhà chức trách lên kế hoạch chuyển khoảng 10 những bệnh nhân nặng tới Bệnh viện Rayong và đưa khoảng 100 bệnh nhân khác tới Bệnh viện Chaloem Phrakiat.

Viện Y học cấp cứu quốc gia Thái Lan được yêu cầu đặt dịch vụ vận chuyển y tế đường không Sky Doctor trong trạng thái sẵn sàng.

Máy bay có thể được điều động ngay khi Bệnh viện Klaeng đề nghị hỗ trợ chuyển bệnh nhân tới các cơ sở tiếp nhận.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Pattana Promphat đã ban hành 8 biện pháp ứng phó, tập trung duy trì hoạt động bệnh viện, tổ chức chuyển bệnh nhân, cung cấp thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người cao tuổi, bệnh nhân nằm liệt giường cùng các nhóm dễ bị tổn thương.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chuẩn bị khôi phục dịch vụ ngay sau khi nước rút.

Ngoài Rayong, những địa phương cần đặc biệt theo dõi gồm Kanchanaburi, Ratchaburi, Prachin Buri, Nakhon Nayok, Bangkok và các tỉnh lân cận.

Bệnh viện Chaophraya Abhaibhubejhr ở Prachin Buri và Bệnh viện Nakhon Nayok được đánh giá có nguy cơ cao do mực nước tiếp tục biến động.

Bộ Y tế cũng triển khai các đội phản ứng y tế khẩn cấp tới khu tạm trú và vùng ngập, đồng thời tổ chức đưa thuốc đến những cộng đồng bị chia cắt.

Nhà chức trách cảnh báo đuối nước và điện giật tiếp tục là nguy cơ lớn nhất, khuyến cáo người dân không đi qua vùng nước sâu và chủ động ngắt nguồn điện khi nước tràn vào nhà.