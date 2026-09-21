Ngân hàng Shinhan Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Trước ông Ryu Je Eun, ghế Tổng Giám đốc của Shinhan Việt Nam do ông Kang Gew Won đảm nhiệm từ ngày 28/03/2022.

Ông Ryu Je Eun được giới thiệu có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nền tảng hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu cùng kinh nghiệm sâu rộng tại Việt Nam. Ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Ngân hàng Shinhan Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Ngân hàng tại Việt Nam.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với các động lực từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân và thu hút FDI chất lượng cao, mở ra tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

“Với am hiểu thị trường Việt Nam và kinh nghiệm hoạch định chiến lược toàn cầu, ông Ryu Je Eun định hướng Ngân hàng Shinhan Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới và tạo dựng giá trị bền vững. Ngân hàng sẽ phát huy thế mạnh phục vụ doanh nghiệp FDI, đồng thời mở rộng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và khách hàng cá nhân, tận dụng mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan để kết nối dòng vốn, cơ hội kinh doanh quốc tế với Việt Nam, song song với thúc đẩy số hóa và tài chính bền vững” - phía Shinhan Việt Nam cho hay.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group). Ngân hàng hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993 với văn phòng đại diện đầu tiên tại TP.HCM. Sau hơn 33 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan là một trong những ngân hàng nước ngoài sở hữu mạng lưới lớn nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính cho thấy nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.590 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,55%.