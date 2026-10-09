Nga: Xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm

ANTD.VN - Ngày 8-10, giới chức y tế Nga cho biết, không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm khi xét nghiệm những người từng tiếp xúc với một phụ nữ đã tử vong. Người phụ nữ này từng làm việc tại một cơ sở nghiên cứu dịch hạch ở phía Đông Siberia.

Cô Darya Shipilova. Ảnh: Mạng xã hội

Nga ra thông báo như vậy sau khi tiến hành cách ly khoảng 200 người đã tiếp xúc với cô Darya Shipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm làm việc tại viện nghiên cứu về bệnh dịch hạch ở Siberia.

Người phụ nữ 28 tuổi này đã qua đời tại khu vực Irkutsk hôm 2-10, chỉ 2 ngày sau khi bị bệnh. Truyền thông Nga đưa tin, cô có thể đã bị lây nhiễm sau một sự cố tại nơi làm việc. Trong khi đó, giới chức Nga cho biết, Shipilova tử vong do “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”.

Giới chức y tế Nga cho biết, đã tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa và theo dõi y tế với tất cả những người tiếp xúc. Cũng theo giới chức, họ xác nhận không có vấn đề sức khỏe nào liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Giới chức Nga cũng bác bỏ thông tin trên truyền thông về việc một nhân viên khác của cơ sở nghiên cứu nói trên bị viêm phổi vì nguyên nhân không xác định.

Trước khi Nga ra thông báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng, việc Nga chia sẻ thông tin “kịp thời, đầy đủ và minh bạch” là yếu tố then chốt để đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hôm 6-10 đã kêu gọi người dân không nghe theo tin đồn mà hãy tin vào các thông báo từ cơ quan giám sát y tế Nga, Rospotrebnadzor. Thời điểm đó, cơ quan này cho biết tình hình tại Irkutsk vẫn ổn định và không có ca nhiễm bệnh mới nào được ghi nhận trong số các nhân viên của viện nghiên cứu.