Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam từ ngày 15-10-2026

ANTD.VN - Từ ngày 15-10-2026, công dân Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh Nga và lưu trú tối đa 30 ngày theo quy định mới, áp dụng đến hết ngày 15-10-2027.

Theo Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 12-10-2026 được công bố trên cổng thông tin pháp luật Liên bang Nga, chính sách áp dụng đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông nhập cảnh vào Nga với mục đích thăm thân, công tác, du lịch, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ nước này.

Quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga nhằm mục đích lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga.

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15-10-2026 và quy định miễn thị thực được áp dụng đến ngày 15-10-2027.

Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt đến Nga. Ở chiều ngược lại, theo Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga hiện là thị trường gửi khách lớn thứ ba của Việt Nam và dẫn đầu khu vực châu Âu.

Nga đang đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Đông Nam Á thông qua chương trình "Khám phá Nga" (Discover Russia), nhằm thu hút thêm du khách từ khu vực này.

Hiện tại, tour phổ biến tới Nga có giá từ 55 triệu đồng cho hành trình 7 ngày 6 đêm, đi qua hai thành phố Moskva - Saint Petersburg, ghé thăm các điểm đến mang tính biểu tượng như Quảng trường Đỏ, điện Kremlin, cung điện Mùa Đông.,