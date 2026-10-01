Nga cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân nếu Kaliningrad bị phong tỏa

ANTD.VN - Nga tuyên bố có thể sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, kể cả vũ khí hạt nhân, nếu NATO tìm cách phong tỏa hoặc cô lập vùng lãnh thổ Kaliningrad bên bờ biển Baltic.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga bay trên biển Baltic (ảnh AP)

Trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, Đại sứ quán Nga tại London đã đưa ra nhận định này, khi phản hồi các báo cáo của truyền thông Anh về khả năng NATO phong tỏa Kaliningrad hoặc không công nhận chủ quyền của Nga đối với khu vực này.

Matxcơva cáo buộc liên minh quân sự phương Tây theo đuổi đường lối “nguy hiểm và liều lĩnh”, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa Nga và NATO.

Văn bản nói rõ Nga sẵn sàng huy động “toàn bộ lực lượng và phương tiện hiện có, bao gồm vũ khí hạt nhân”, nếu các nước NATO thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm chia cắt Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga.

Matxcơva cũng đề cập khả năng tấn công các trung tâm ra quyết định tại những quốc gia thành viên NATO ngay từ đầu một cuộc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30-9 nói những kịch bản đáp trả đã được quy định trong các văn kiện của Nga.

Theo ông, các tuyên bố gần đây từ Ba Lan và một số nước châu Âu khiến cơ quan ngoại giao Nga phải nhắc lại lập trường của Matxcơva đối với Kaliningrad.

Các đại sứ quán Nga tại một số nước châu Âu cũng cáo buộc NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới phía Tây của Nga và chuẩn bị kịch bản phong tỏa Kaliningrad.

NATO bác bỏ cáo buộc, khẳng định đây là liên minh phòng thủ và các cuộc tập trận không đe dọa lãnh thổ Nga. Liên minh đồng thời yêu cầu Matxcơva chấm dứt những tuyên bố hạt nhân mà NATO mô tả là “vô trách nhiệm”.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, tách biệt với phần lãnh thổ chính của nước này. Khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt, là nơi Nga triển khai lực lượng hải quân, phòng không và tên lửa tại biển Baltic.