Nga bác thông tin nhân viên phòng thí nghiệm tử vong do bệnh dịch hạch

ANTD.VN - Nhà chức trách Nga ngày 5-10 bác bỏ thông tin một nhân viên phòng thí nghiệm tại Siberia tử vong vì bệnh dịch hạch, đồng thời khẳng định tình hình dịch tễ tại tỉnh Irkutsk đang ổn định.

Các nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk

Trước đó, truyền thông đưa tin Darya Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk, tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng.

Một số nguồn tin cho rằng người này có thể đã tiếp xúc với vi khuẩn gây dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ trong phòng thí nghiệm.

Cơ quan giám sát y tế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor cho biết kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong là “viêm phổi chưa rõ căn nguyên”.

Các xét nghiệm mở rộng không phát hiện vi sinh vật liên quan đến công việc chuyên môn của nhân viên này.

Thống đốc tỉnh Irkutsk Igor Kobzev cho biết không ghi nhận thêm nhân viên nào tại viện nghiên cứu cần hỗ trợ y tế.

Những người từng tiếp xúc với nhân viên phòng thí nghiệm đã được theo dõi sức khỏe như biện pháp phòng ngừa và chưa có ca lây nhiễm thứ phát nào được xác nhận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đề nghị công chúng dựa vào thông báo chính thức của Rospotrebnadzor, thay vì những “tin đồn và suy đoán” lan truyền trên mạng.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ Nga nếu cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định hiện chưa có lý do để báo động, song vụ việc cần tiếp tục được giám sát.

Dịch hạch là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Dịch hạch thể phổi có thể lây qua đường hô hấp và gây tử vong nếu người bệnh không được điều trị bằng kháng sinh kịp thời.