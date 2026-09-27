Nét hào hoa - khí chất riêng của đội bóng đá Công an Hà Nội

ANTD.VN - Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Đội bóng đá Công an Hà Nội mang đặc thù là tập hợp của các chiến sỹ trong lực lượng Công an Hà Nội đam mê và giỏi đá bóng, cùng nhiều cầu thủ gốc Hà Nội. Nhờ đó, bên cạnh sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tính kỷ luật của ngành Công an, cách mà các cầu thủ Công an Hà Nội chơi bóng luôn phảng phất nét hào hoa của người Tràng An. Khí chất đó được tiếp nối qua các thế hệ, làm say mê khán giả và để lại ấn tượng đậm nét trong tâm thức đồng nghiệp.

“Các thế hệ cầu thủ thi đấu trong màu áo Công an Hà Nội đều toát lên vẻ hào hoa, phong nhã rất riêng của người Tràng An. Giờ đây sau nửa thế kỷ, dù người còn, người mất, song giới cựu cầu thủ năm xưa vẫn nhắc và dành cho các đồng nghiệp ở Đội bóng đá Công an Hà Nội sự nể trọng, yêu mến” - ông Mai Đức Chung - Anh hùng Lao động, cựu Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam 8 lần vô địch SEA Games, cựu danh thủ đội Tổng cục Đường sắt vô địch quốc gia 1980, cho biết.

Cựu danh thủ Mai Đức Chung luôn dành sự yêu mến, nể trọng các đồng nghiệp cùng thời bên phí đội bóng đá Công an Hà Nội

Theo ông Mai Đức Chung, trước và sau ngày đất nước thống nhất có nhiều đội bóng cùng đóng quân tại Thủ đô, song đội Công an Hà Nội luôn có chất rất riêng. Thành phần đội có thể là cầu thủ trưởng thành trong lực lượng, từ đội khác chuyển sang hay từ nước ngoài trở về xin đầu quân. Song tất cả họ khi tập hợp lại chơi bóng dưới màu áo Công an Hà Nội thì đều toát lên vẻ hào hoa, phong nhã của người Tràng An.

“Tôi nhớ như in những cầu thủ Công an Hà Nội cùng thời, nhớ từng nét chơi bóng rất riêng của họ. Anh Từ Như Hiển đá tiền đạo có tốc độ cực tốt, xử lý và dứt điểm bóng ngắn bằng chân trái rất nhanh, kỹ thuật và chính xác. Anh Nguyễn Ngọc Điệp đá tiền vệ thì cài người rất hay, đi bóng rất dẻo. Anh Lê Văn Đặng là cầu thủ chạy cánh số 1 thời đó. Anh Trần Đình Du đá trung vệ luôn có các pha cắt bóng đỉnh cao. Cùng trung vệ có anh Tô Quang Nhạ có chiều cao tốt thường xuyên được cử kèm riêng tôi để đề phòng các quả đánh đầu mỗi khi Công an Hà Nội đấu với Đội Tổng cục Đường sắt”, cựu danh thủ Tổng cục Đường sắt Mai Đức Chung nhớ lại.

Báo Volkswacht vinh danh Đinh Xuân Hảo của Việt Nam và Detlef Helms của chủ nhà Đức - hai cầu thủ duy nhất lập hat-trick trong Giải vô địch trẻ 10 nước xã hội chủ nghĩa 1978

Không chỉ gây ấn tượng ở đấu trường quốc nội, trước các đối thủ - đồng nghiệp sừng sỏ, nhiều cầu thủ Công an Hà Nội còn để lại dấu ấn đậm nét trong các chuyến du đấu nước ngoài, hay đại diện Việt Nam dự các giải quốc tế.

Cựu tiền đạo Đinh Xuân Hảo (vô địch quốc gia 1984, vô địch Giải kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 1988) dù thể hình không quá nổi trội, song lại sở hữu tốc độ, kỹ thuật khéo léo và cái duyên ghi bàn.

Năm 1978, Xuân Hảo cùng đội trẻ tuyển chọn Việt Nam tham dự Giải vô địch trẻ 10 nước xã hội chủ nghĩa tổ chức tại Đức. Màn trình diễn của tiền đạo 19 tuổi thuộc biên chế Công an Hà Nội khi ấy gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế.

Tại lễ trao giải năm đó, phóng viên Krenfeld của báo Volkswacht (Đức) đã đề nghị Đinh Xuân Hảo chụp chung một tấm ảnh với tiền đạo Detlef Helms của chủ nhà Đức - hai cầu thủ duy nhất lập hat-trick trong giải đấu. Bức ảnh hai chân sút hàng đầu giải đấu cùng giơ 3 ngón tay (biểu thị cho hat-trick bàn thắng) sau đó được đăng trên báo Volkswacht. Hình ảnh Đinh Xuân Hảo dù thể hình lép vế song ghi bàn không thua kém tuyển thủ Đức, phần nào khắc họa tài năng, phẩm chất ghi bàn của tiền đạo trẻ khoác áo đội Công an Hà Nội thời bấy giờ.

Cố danh thủ đội Công an Hà Nội - Từ Như Hiển nổi tiếng là tiền đạo hào hoa, lãng tử trên sân cỏ

Nụ cười thường trực cùng cái phong thái hào sảng của cố danh thủ Từ Như Hiển khi gặp gỡ, trò chuyện cùng cựu cầu thủ và đặc biệt là sự yêu mến, nể trọng mà các đồng nghiệp dành cho ông là minh hoạt sinh động cho khí chất của cầu thủ Công an Hà Nội

Hay như cố danh thủ Từ Như Hiển (1945-2023) khi cùng đội Công an Hà Nội du đấu Bulgaria năm 1976 đã có pha xử lý bóng ngắn rất kỹ thuật trước khi tung cú sút đẹp mắt ghi bàn cho đội nhà trong trận hòa đội Đường sắt Bulgaria 1-1. “Sau trận đấu, Trưởng đoàn đội Đội bóng đá Đường sắt Bulgaria nói với Trưởng đoàn Lê Nghĩa rằng, ông ấy rất mê khi xem Từ Như Hiển chơi bóng và đặt vấn đề được mua lại tiền đạo này. Tất nhiên, chúng ta không thể đồng ý, song điều đó cho thấy đẳng cấp của cầu thủ Công an Hà Nội thời đó ở đấu trường quốc tế”, ông Trần Đình Đức - cựu danh thủ, cựu huấn luyện viên đội Công an Hà Nội - kể lại.

Trước khi qua đời, ông Từ Như Hiển là khách mời quen thuộc trên hàng ghế VIP khán đài các giải giao hữu cựu cầu thủ. Nụ cười thường trực cùng cái phong thái hào sảng của Từ Như Hiển khi gặp gỡ, trò chuyện cùng cựu cầu thủ và đặc biệt là sự yêu mến, nể trọng mà các đồng nghiệp dành cho ông là minh hoạt sinh động cho khí chất của cầu thủ Công an Hà Nội.

Theo cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo, bóng đá thời bao cấp, các đội thường sử dụng lối đá rất rắn, song riêng Công an Hà Nội là đội chơi phóng khoáng, tập trung phô diễn kỹ thuật. Lối chơi này một phần thừa hưởng nét lãng tử của các chàng trai Hà thành, một phần đến từ việc nhiều cầu thủ được tuyển từ các sân “phủi” thời đó, với lối chơi ngẫu hứng của bóng đá đường phố.

Cựu danh thủ Phạm Trọng Khanh chỉ ra có hai yếu tố làm nên bản sắc rất riêng của đội Công an Hà Nội. Thứ nhất, các cầu thủ là cán bộ, chiến sĩ Công an, thi đấu bóng đá nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, vì vậy tính tổ chức và kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Thứ hai, cầu thủ được đào tạo, rèn luyện trong một môi trường bóng đá có truyền thống, trong một đội bóng đã có vị trí và uy tín. “Chính kỷ luật của người chiến sĩ, môi trường rèn luyện và truyền thống của đội bóng đã góp phần tạo nên phong cách, bản lĩnh và bản sắc riêng của các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội”, ông Khanh khẳng định.

Còn danh thủ Đặng Văn Thông (khoác áo đội Công an Hà Nội giai đoạn 1971-1986) cho rằng đội bóng mang nét hào hoa, phóng khoáng của Hà Nội, nhưng đồng thời lại có tính kỷ luật của ngành Công an. Hai yếu tố ấy kết hợp với nhau tạo nên một sắc thái rất riêng của Công an Hà Nội. “Mỗi khi ra sân, ngoài quyết tâm thi đấu, chúng tôi ngẫu hứng trong việc phục vụ khán giả, phục vụ người hâm mộ. Song có lẽ cũng vì thế mà kết quả thi đấu nhiều khi gây bất ngờ. Dần dần, điều đó hình thành nên một bản sắc, một phong cách riêng của đội bóng. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thấy ở các cầu thủ Công an Hà Nội có nét ấy: sự hào hoa của các cháu, phóng khoáng trong cách chơi bóng. Theo tôi, đó là một truyền thống rất quý báu của Công an Hà Nội, cần phải tiếp tục gìn giữ và phát triển”, ông Đặng Văn Thông bày tỏ.

Lối chơi hào hoa được tiếp nối qua các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội. Trong ảnh: Tiền vệ Vũ Minh Hiếu (trái) - biểu tượng của đội bóng Công an Hà Nội giai đoạn 1995-2002

Giữa thời bóng đá bao cấp đầy rẫy nhưng nghi vấn nhường điểm, cho điểm, đội bóng đá Công an Hà Nội vẫn giữ cho mình tinh thần cống hiến vì khán giả, vì màu cờ sắc áo.

Tại lượt trận cuối cùng giải bóng đá vô địch miền Bắc năm 1973, Công an Hà Nội gặp Công an Hải Phòng tại Thái Bình. Khi ấy, Công an Hải Phòng chỉ cần một điểm để vượt Thể Công giành chức vô địch, trong khi Công an Hà Nội không còn khả năng tranh chức vô địch. Nhiều người khi đó đã nghĩ về kịch bản Công an Hà Nội “nhường điểm” cho Công an Hải Phòng đăng quang, thế nhưng những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược.

Trong cuốn Tản mạn bóng đá Hà thành, tác giả Hồ Công Thiết thuật lại: “Ông trưởng đoàn Ngô Xuân Quýnh dẫn Thể Công vào đá trong Thanh Hóa. Thể Công thắng 2-1 để tạm hơn điểm Công an Hải Phòng nhưng mọi cầu thủ đều bỏ ăn, theo xe về Hà Nội ngay trong đêm. Họ nghĩ rằng chức vô địch đã tuột khỏi tầm tay vì cùng lúc là hai đội ngành Công an đang đá với nhau. Phương tiện liên lạc thời ấy chưa hiện đại nên cả đội Thể Công ai cũng ngạc nhiên khi về đến sân Cột Cờ, thấy mọi người đang chờ đón để tặng hoa mừng chức vô địch. Lượt trận cuối cùng đấy, đội Công an Hà Nội đã thắng Công an Hải Phòng với tỉ số 5-3, gián tiếp đem lại chức vô địch cho Thể Công”.

Góp mặt trong trận thắng Công an Hải Phòng năm đó, cựu danh thủ Đặng Văn Thông bày tỏ: “Với tôi, trận đấu ấy thể hiện rất rõ sự sòng phẳng trong thể thao. Dù bản thân đội mình không còn khả năng vô địch, nhưng khi đã ra sân thì vẫn phải thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ và tôn trọng khán giả. Đó là điều rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Đó cũng là một trong những trận đấu mà tôi nhớ nhất trong những năm tháng khoác áo Công an Hà Nội”.

Tất cả những ai yêu mến Công an Hà Nội và cả người trong cuộc đều thừa nhận đội bóng là một tập thể đoàn kết. Sự đoàn kết không chỉ đến ở tình đồng đội – đồng chí giữa những người cùng chơi bóng cho lực lượng Công an, cùng ăn ở tập trung quanh năm suốt tháng…, mà còn đến từ sự tiếp nối giữa các thế hệ với nhau. Những cựu danh thủ như Tô Hiền, Lưu Đình Tòng, Trần Đình Đức, Trần Đình Du, Nguyễn Văn Nhã… sau khi hết tuổi thi đấu lại tiếp tục gắn bó với đội bóng trên cương vị huấn luyện viên, hoặc tham gia hỗ trợ công tác huấn luyện, từ đó trao truyền lại khí chất cho các thế hệ kế cận. Hay là sự tiếp nối trong cùng một gia đình, điển hình như con trai cả của ông Từ Như Hiển là Từ Minh Hải sau này cũng là tiền đạo mũi nhọn một thời của đội Công an Hà Nội, lối đá giống cha nhưng thuận chân phải, nổi tiếng với những cú sút chéo góc cầu môn với lực mạnh và độ hiểm hóc cao.

Nét hào hoa cùng khí chất rất riêng giúp các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội trở thành thần tượng của lớp lớp cầu thủ sau này, trong đó có nhiều người đã theo đuổi, nỗ lực được khoác lên mình màu áo đội để tiếp nối truyền thống. Trong suốt giai đoạn hình thành và phát triển, Đội bóng đá Công an Hà Nội đều đặn sản sinh ra các “thế hệ vàng”, cống hiến tài năng cho đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế như: Tô Hiền, Đoàn Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Từ Như Hiển, Lê Văn Đặng, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Minh Quang, Đinh Xuân Hảo, Quản Quốc Hương, Phạm Văn Đức, Nguyễn Văn Nhã, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành…, không chỉ tiếp nối truyền thống của đội bóng mà còn trở thành những hạt nhân đóng góp cho đội tuyển quốc gia.