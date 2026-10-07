Nation Builders Awards 2026: Những doanh nghiệp góp phần tạo dựng năng lực mới cho Việt Nam

ANTD.VN - Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh, Nation Builders Awards 2026 tôn vinh những doanh nghiệp tạo ra giá trị ở nhiều tầng khác nhau, từ làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng, thúc đẩy đầu tư đến nâng cao chất lượng sống và đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

Tại Better Choice Awards 2026, Nation Builders Awards được xây dựng với góc nhìn rộng hơn về vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Các hạng mục giải thưởng hướng đến những đóng góp có tính nền tảng, từ năng lực công nghệ, hạ tầng số, đầu tư, chất lượng sống cộng đồng cho tới sức mạnh thương hiệu, niềm tin người tiêu dùng và khả năng lan tỏa giá trị Việt Nam.

Với hệ thống các hạng mục đa dạng, danh sách doanh nghiệp được vinh danh năm nay phản ánh nhiều cách thức khác nhau mà khu vực doanh nghiệp đang góp phần tạo dựng những năng lực mới cho Việt Nam.

Từ công nghệ lõi đến hạ tầng số

Ở nhóm các doanh nghiệp kiến tạo nền tảng, Viettel được vinh danh Doanh nghiệp Công nghệ và Công nghiệp tiêu biểu của năm nhờ năng lực làm chủ công nghệ với 2.500 trạm 5G Open RAN, hơn 30.000 trạm 5G và chip 5G DFE có khả năng xử lý 1.000 tỷ phép tính mỗi giây. Với hơn 3.000 kỹ sư, chuyên gia R&D và 438 bằng độc quyền sáng chế, Viettel đồng thời từng bước đưa các công nghệ do mình phát triển ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Viettel IDC nhận danh hiệu Doanh nghiệp Hạ tầng số tiêu biểu của năm với hệ thống khoảng 850.000 km cáp quang, 70.000 trạm viễn thông trong nước, 30.000 trạm 5G và 14 trung tâm dữ liệu có tổng diện tích 124.000 m². Việc khoảng 60% trạm viễn thông được triển khai tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cho thấy định hướng mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng số trên phạm vi rộng.

Ở lĩnh vực tài chính, TCBS được vinh danh Doanh nghiệp dẫn dắt Đầu tư số của năm nhờ hệ sinh thái TCInvest với hơn 1,2 triệu khách hàng và gần 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng vào cuối năm 2025. Nền tảng iConnect cùng việc ứng dụng công nghệ và AI giúp TCBS đưa hoạt động đầu tư, giao dịch và quản lý tài sản lên môi trường số.

Doanh nghiệp tạo tác động cho cộng đồng và nền kinh tế

Vinamilk được trao danh hiệu Doanh nghiệp vì Chất lượng sống cộng đồng của năm, ghi nhận những hoạt động xã hội gắn với năng lực cốt lõi về dinh dưỡng. Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao hơn 42 triệu sản phẩm tới hơn 500.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong khi doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy sản xuất bền vững với hai nhà máy và một trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon.

Ở nhóm doanh nghiệp FDI, Samsung Vietnam, LG Vietnam, Intel Vietnam, Amkor Technology và Qualcomm Việt Nam được vinh danh Top 5 Đối tác FDI đồng hành tiêu biểu của năm. Các doanh nghiệp không chỉ đóng góp nguồn vốn mà còn mở rộng hoạt động sản xuất, R&D, công nghệ bán dẫn và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần kết nối Việt Nam sâu hơn với chuỗi cung ứng và công nghệ toàn cầu.

Samsung hiện có hơn 24 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế tại Việt Nam; Intel phát triển cơ sở lắp ráp và kiểm định chip quy mô lớn; Amkor xây dựng cơ sở đóng gói, kiểm thử bán dẫn tại Bắc Ninh; LG mở rộng hệ thống sản xuất tại Hải Phòng; còn Qualcomm thúc đẩy hoạt động R&D và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Những thương hiệu tạo dựng niềm tin trong đời sống

Ở mạch Kiêu hãnh Việt Nam, Vinamilk, MoMo, Long Châu, Green SM và Vietnam Airlines cùng được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu được người Việt tin dùng.

Vinamilk sở hữu hơn 264.000 điểm bán và hơn 300 sản phẩm, trong khi MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng cá nhân và kết nối hơn 500.000 doanh nghiệp, tiểu thương cùng hơn 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm. Long Châu đã phát triển hơn 2.700 nhà thuốc và khoảng 230 trung tâm tiêm chủng, còn Green SM đưa mô hình di chuyển bằng phương tiện điện đến đông đảo người dùng.

Với Vietnam Airlines, danh hiệu tiếp tục khẳng định vị trí của thương hiệu hàng không quốc gia trong đời sống và thị trường quốc tế. Những kết quả này cho thấy niềm tin thương hiệu được hình thành qua khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và trải nghiệm được tích lũy trong quá trình người dùng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ.

Thương hiệu Việt trên hành trình vươn ra thế giới

Ở hạng mục Thương hiệu Việt vươn tầm Thế giới, 5 cái tên được vinh danh gồm Hòa Phát, VinFast, FPT, Viettel Global và Tập đoàn TH.

Hòa Phát đưa sản phẩm thép tới hơn 45 thị trường; VinFast bàn giao 196.919 ô tô điện trên toàn cầu trong năm 2025 và phát triển các nhà máy tại Ấn Độ, Indonesia. FPT hiện diện tại khoảng 30 quốc gia, với giá trị hợp đồng mới của mảng dịch vụ CNTT nước ngoài vượt 1,5 tỷ USD trong năm 2025; Viettel Global phục vụ khoảng 56 triệu thuê bao quốc tế; trong khi Tập đoàn TH phát triển các tổ hợp chăn nuôi, chế biến sữa tại Nga.

Điểm chung của nhóm doanh nghiệp này là quá trình quốc tế hóa không chỉ dừng ở xuất khẩu sản phẩm. Các doanh nghiệp đang từng bước xây dựng năng lực sản xuất, công nghệ và dịch vụ ngay tại những thị trường mà họ hướng tới.

Lan tỏa bản sắc, tạo dựng niềm tự hào

Ở hạng mục Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm, Sun Group, Saigontourist Group, Trung Nguyên Legend, Canifa và MSB được ghi nhận với những cách tiếp cận khác nhau trong việc đưa các giá trị Việt vào sản phẩm và trải nghiệm thương hiệu.

Sun Group khai thác chất liệu văn hóa bản địa trong các sản phẩm du lịch; Saigontourist Group duy trì các khách sạn di sản và giá trị ẩm thực; Trung Nguyên Legend đưa văn hóa cà phê Việt ra quốc tế; Canifa chuyển hóa các yếu tố văn hóa thành thời trang; còn MSB tiếp nối hành trình 35 năm với định hướng “Vươn tầm từ di sản”.

Trong khi đó, Vietjet Air, VinFast, Green SM, Viettel và Sun Group được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm. Các thương hiệu đại diện cho nhiều lĩnh vực từ hàng không, ô tô, giao thông xanh, công nghệ đến du lịch, nhưng cùng góp phần tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mang dấu ấn Việt Nam.

Đáng chú ý, VinFast, Green SM và Sun Group đồng thời xuất hiện ở hai hạng mục trong mạch Kiêu hãnh Việt Nam, trong khi Viettel được ghi nhận ở cả các nhóm giải thưởng về công nghệ, hạ tầng và thương hiệu.

Khi năng lực doanh nghiệp trở thành giá trị quốc gia

Từ những doanh nghiệp công nghệ, hạ tầng, tài chính đến các thương hiệu tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ, danh sách chiến thắng tại Nation Builders Awards 2026 cho thấy không có một công thức duy nhất để doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Có doanh nghiệp tập trung làm chủ công nghệ và xây dựng hạ tầng; có doanh nghiệp tạo ra những dịch vụ thiết thực cho người dùng và cộng đồng; cũng có những thương hiệu lựa chọn đưa năng lực sản xuất, sản phẩm và bản sắc Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Đó cũng là điểm nhấn của Nation Builders Awards 2026: nhìn nhận giá trị của doanh nghiệp không chỉ qua doanh thu hay thị phần, mà qua năng lực, niềm tin và những giá trị mà doanh nghiệp tạo ra cho người dùng, cộng đồng và nền kinh tế.