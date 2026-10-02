Nâng trần tỷ lệ cho vay/tiền gửi (LDR) lên 95%

ANTD.VN - Tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi (LDR) tối đa được điều chỉnh tăng từ mức 85% như quy định hiện hành (Thông tư 22/2019) lên mức 95%.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 30/9 đã ban hành Thông tư 50/2026/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Nới trần tỷ lệ LDR

Theo đó, tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi (LDR) tối đa được điều chỉnh tăng từ mức 85% như quy định hiện hành (Thông tư 22/2019) lên mức 95%.

Quy định mới này giúp giải tỏa đáng kể áp lực huy động vốn lên các ngân hàng, tạo thêm dư địa để mở rộng tín dụng và bảo vệ biên lãi thuần (NIM).

Việc nới trần tỷ lệ LDR giúp giảm áp lực thanh khoản cho các ngân hàng

Quy định mới cũng điều chỉnh, làm rõ một số cấu phần trong công thức tính LDR. Theo đó, tổng dư nợ cho vay bao gồm dư nợ gốc nội bảng mà ngân hàng chịu rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay đối với cá nhân, tổ chức và một số khoản cho vay phát sinh từ hoạt động ủy thác. Khi xác định tổng dư nợ cho vay, ngân hàng loại trừ dư nợ cho vay đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam và số dư vay tái cấp vốn của NHNN không nhằm mục đích hỗ trợ thanh khoản.

Trong khi tổng tiền gửi được xác định từ tiền gửi của tổ chức, cá nhân cùng một số nguồn vốn khác theo quy định. Tuy nhiên, NHNN loại trừ 100% tiền gửi không kỳ hạn KBNN; loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của KBNN (hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ).

Tổng tiền gửi cũng loại trừ tiền gửi của các TCTD/Chi nhánh NHNN khác,Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng,số dư nợ gốc nội bảng từ các hoạt động cấp tín dụng khác không phải cho vay.

Bổ sung tỷ lệ LCR và NSFR

Đáng chú ý, thời điểm áp dụng tỷ lệ LDR 95% được gắn với lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu LCR và NSFR, thay vì áp dụng đồng loạt ngay khi Thông tư có hiệu lực. Đây được đánh giá là bước chuyển đổi lớn nhất từ cơ chế quản lý thanh khoản truyền thống sang chuẩn mực Basel III.

Tỷ lệ khả năng chi trả (LCR - Liquidity Coverage Ratio) giúp đo lường tỷ lệ Tài sản có tính thanh khoản cao đủ điều kiện (HQLA) trên Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo. Việc áp dụng sẽ bắt đầu từ 1/10/2028 với ngưỡng tối thiểu là 50%, sau đó tăng dần mỗi năm 10% để đạt 100% từ 1/10/2033.

Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR - Net Stable Funding Ratio) là chỉ số cho biết khả năng cân đối Nguồn vốn ổn định sẵn có (ASF) với Nguồn vốn ổn định yêu cầu (RSF) trong thời hạn 1 năm. Lộ trình áp dụng chỉ số này cũng được bắt đầu từ 1/10/2028 với ngưỡng 90%, tăng lên 95% từ 1/10/2029 và đạt 100% từ 1/10/2030.

Điểm đáng chú ý là, kể từ ngày các ngân hàng áp dụng quy định về các tỷ lệ LCR và tỷ lệ NSFR theo Thông tư này, ngân hàng sẽ không phải tuân thủ quy định về trần tỷ lệ LDR nói trên nhưng có thể vẫn phải duy trì báo cáo số liệu cho NHNN tùy theo ngưỡng áp dụng hai tỷ lệ quản lý thanh khoản.

Khi ngân hàng vi phạm tỷ lệ LCR quy VND riêng lẻ, NHNN sẽ xem xét xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời ngân hàng đó phải có phương án tự xử lý như: vay của TCTD khác, vay của tổ chức tài chính nước ngoài hoặc ký kết với các TCTD, tổ chức nước ngoài các cam kết gửi tiền có kỳ hạn không huỷ ngang để đảm bảo khả năng chi trả.

Với các trường hợp mà phải sử dụng các biện pháp tự xử lý ở mức từ 10% trở lên của tài sản có tính thanh khoản cao (HQLA), nhà điều hành sẽ thực hiện giám sát tăng cường và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng được phép đăng ký áp dụng sớm các quy định về LCR và NSFR. Ngân hàng được NHNN chấp thuận bắt buộc phải tuân thủ ngưỡng 100% cho cả LCR và NSFR trong tối đa 90 ngày.

Đối với ngân hàng đã áp dụng LCR và NSFR nhưng chưa đạt ngưỡng 100%, Thông tư nghiêm cấm việc tuyên bố "đã tuân thủ toàn bộ" mà chỉ được công bố đúng thực trạng đang triển khai theo lộ trình.

Thông tư cũng xác định trường hợp ngân hàng có nguy cơ mất khả năng chi trả khi giá trị tài sản có tính thanh khoản cao đủ điều kiện tại thời điểm tính LCR thấp hơn 90% mức phải đáp ứng để tuân thủ LCR trong thời gian 30 ngày liên tục.