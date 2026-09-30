Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong trường học

ANTD.VN - Từ lớp học đến cổng trường, những bài học về an toàn giao thông đang được Công an phường Cửa Nam đưa đến gần hơn với học sinh. Hơn 10.000 lượt học sinh đã được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học đường.

Để mỗi ngày đến trường thêm an toàn

Ngay từ những ngày đầu năm học mới, Công an phường Cửa Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Với hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi, chương trình đã thu hút hơn 10.000 lượt học sinh tham gia, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh.

Tuyên truyền pháp luật về giao thông bằng các tấm pano, áp phích tại khu vực trường học

Không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền trực tiếp, Công an phường đã triển khai nhiều phương thức để kiến thức về an toàn giao thông được truyền tải thường xuyên, liên tục và gần gũi với học sinh. Hệ thống loa truyền thanh được duy trì tuyên truyền 2 lượt/ngày, tập trung vào những quy định cơ bản của pháp luật về TTATGT, những hành vi dễ dẫn đến vi phạm, nguy cơ xảy ra tai nạn và kỹ năng phòng tránh.

Tại các trường học, pano tuyên truyền về an toàn giao thông được bố trí tại khu vực cổng trường và trong khuôn viên, tạo điều kiện để học sinh, giáo viên và phụ huynh thường xuyên tiếp cận, ghi nhớ những thông điệp về văn hóa giao thông. Đây cũng là cách làm trực quan, sinh động, giúp những quy định tưởng như khô khan trở nên gần gũi hơn với đời sống học đường.

Đặc biệt, trong các giờ ngoại khóa, cán bộ Công an phường trực tiếp tuyên truyền, trao đổi với học sinh về những quy định cần thiết khi tham gia giao thông, đồng thời kết hợp hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua những tình huống thực tế thường gặp trên đường, học sinh được nhận diện các nguy cơ mất an toàn, từ đó chủ động phòng tránh và hình thành thói quen tham gia giao thông đúng quy định.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn phối hợp với các nhà trường lồng ghép nội dung pháp luật về giao thông vào các buổi chào cờ đầu tuần. Các bộ câu hỏi được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế học sinh, được cán bộ, giáo viên sử dụng để tổ chức hỏi - đáp với từng lớp. Hình thức này vừa tạo không khí tương tác, vừa giúp học sinh chủ động ghi nhớ kiến thức thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn phối hợp với các nhà trường lồng ghép nội dung pháp luật về giao thông vào các buổi chào cờ đầu tuần

Theo Chỉ huy Công an phường, để việc tuyên truyền đạt hiệu quả bền vững, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh cần có sự đồng hành của cả nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Chính vì vậy, Công an phường đã phối hợp với các nhà trường tổ chức ký cam kết về chấp hành pháp luật TTATGT với nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và học sinh.

Công an phường tương tác cùng các học sinh tại buổi sinh hoạt ngoại khóa

Việc ký cam kết không chỉ mang ý nghĩa hình thức mà hướng tới nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Nhà trường có trách nhiệm tăng cường giáo dục, nhắc nhở; phụ huynh phải gương mẫu trong việc đưa, đón con em và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; còn mỗi học sinh cần tự giác thực hiện đúng những điều đã được hướng dẫn, không vì tâm lý chủ quan, tiện lợi mà vi phạm quy định.

Lan tỏa ý thức từ gia đình

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an phường Cửa Nam đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Cổng trường học an toàn”, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng trường. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm TTATGT tại khu vực trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm khi lượng phương tiện của phụ huynh đưa, đón học sinh tập trung đông.

Việc tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường không chỉ đặt ra yêu cầu đối với lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường và phụ huynh. Mỗi người lớn thực hiện đúng quy định, dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không chen lấn, không đi ngược chiều, không dừng đỗ tùy tiện trước cổng trường sẽ góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn, văn minh cho học sinh.

Lễ ký cam kết an toàn giao thông tại các trường học

Đáng chú ý, đơn vị cũng đã tham mưu UBND phường xây dựng mô hình “Trường học Văn minh - Cộng đồng gắn kết” tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Mô hình hướng tới việc tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh và thân thiện.

Từ những hoạt động cụ thể có thể thấy, công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT trong trường học đang được Công an phường triển khai theo hướng chủ động, thường xuyên và đa dạng về hình thức. Mục tiêu không chỉ là giúp học sinh “biết luật” mà quan trọng hơn là hiểu được ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật, nhận diện được nguy cơ và từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Trong đó, sự gương mẫu của phụ huynh và giáo viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một lời nhắc nhở đúng lúc, một hành động đội mũ bảo hiểm đúng quy định, dừng đỗ xe đúng nơi quy định hay việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông của người lớn đều có thể trở thành bài học trực quan đối với học sinh. Từ trường học, ý thức chấp hành pháp luật tiếp tục được lan tỏa về mỗi gia đình và cộng đồng.

Cùng với tuyên truyền, giáo dục và vận động, lực lượng Công an cũng xác định công tác kiểm tra, xử lý vi phạm là một giải pháp cần thiết để nâng cao tính răn đe và bảo đảm hiệu quả thực chất.

Thời gian tới, Công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông và Trung tâm Giám sát camera AI của Công an thành phố Hà Nội, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh và phụ huynh đưa, đón học sinh vi phạm quy định về TTATGT.

Công an phường tham mưu UBND phường xây dựng mô hình “Trường học Văn minh - Cộng đồng gắn kết” tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên

Sự kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục, xây dựng mô hình, ký cam kết và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của học sinh, phụ huynh, giáo viên trên địa bàn.

Mỗi ngày đến trường là một hành trình. Khi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng; khi phụ huynh, giáo viên cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm và khi cộng đồng cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông, những hành trình ấy sẽ trở nên an toàn hơn.

Với những giải pháp đang được triển khai, Công an phường Cửa Nam đang góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn, hướng tới mục tiêu để mỗi học sinh đến trường và trở về nhà đều an toàn trên mỗi hành trình.