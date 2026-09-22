Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy

ANTD.VN -Thời gian qua, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 (Luật số 120/2025/QH15) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Luật gồm 08 chương, 56 điều, với nhiều nội dung mới đáng chú ý.

Infographic tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 của Công an phường Bạch Mai

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công an phường Bạch Mai đã chủ động tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào những quy định thiết thực, dễ áp dụng trong thực tiễn, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua nhiều hình thức như hội nghị, các buổi giao ban, sinh hoạt đơn vị; lồng ghép trong sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư và tuyên truyền thông qua các kênh thông tin cơ sở. Nội dung được truyền tải theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, gắn với những vụ việc, tình huống thực tế phát sinh trên địa bàn, giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng trong cuộc sống.

Công an phường Bạch Mai tổ chức tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư

Bên cạnh đó, Công an phường đã biên soạn, gửi các tin, bài tuyên truyền và phối hợp thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường, tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, nhất là các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Qua đó, góp phần đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân kịp thời nắm, hiểu và thực hiện đúng quy định.

Công an phường Bạch Mai phổ biến pháp luật tới CBCS trong đơn vị

Đáng chú ý, Công an phường Bạch Mai đã tổ chức 51 buổi tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư, tổ dân phố, cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua các buổi tuyên truyền, người dân được cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy, những quy định mới cần lưu ý, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phát hiện, thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng khi phát sinh các vụ việc liên quan đến ma túy.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; qua đó phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và phối hợp đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.