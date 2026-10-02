Nâng cao năng lực ứng phó sự cố cháy, nổ tại môi trường học đường

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập phương án tại Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam

Mục tiêu của buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và công tác phối hợp xử lý tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Lực lượng chức năng phun nước dập tắt đám cháy giả định tại khu vực tầng 3 của trường học.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm, nhấn mạnh, trường học là nơi tập trung đông người, vì vậy khi xảy ra cháy, việc báo động, thoát nạn, cứu người và chữa cháy ban đầu phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Qua diễn tập giúp nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; đồng thời kiểm tra khả năng xử lý tình huống tại chỗ, công tác chỉ huy, tổ chức thoát nạn, cứu người và chữa cháy ban đầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đơn vị, nhà trường phải nghiêm túc đánh giá những hạn chế được phát hiện qua diễn tập, lấy đó làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng ứng phó khi tình huống thực tế xảy ra. Nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Lực lượng cứu hộ đu dây tiếp cận từ bên ngoài tòa nhà để nhanh chóng đưa người bị nạn từ các tầng cao xuống khu vực an to

Tình huống giả định được đặt vào 08 giờ 30 phút. Đám cháy phát sinh tại khu vực thư viện, tầng 3 của tòa nhà do sự cố thiết bị điện. Thời điểm xảy ra sự cố, trong tòa nhà có khoảng 300 người. Tại khu vực tầng 3 có 60 người bị ảnh hưởng bởi khói, khí độc; trong đó có 2 người bất tỉnh, 2 người bị chấn thương không tự di chuyển được và 16 người hoảng loạn cần tổ chức tìm kiếm, đưa ra khu vực an toàn.

Công an phường Dương Nội nhanh chóng hỗ trợ sơ tán, hướng dẫn học sinh thoát nạn khỏi khu vực nguy hiểm

Lực lượng chữa cháy cơ sở đã khẩn trương báo động, cắt điện, hướng dẫn thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Công an phường Dương Nội lập tức huy động 2 xe chuyên dụng, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông và tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an thành phố Hà Nội tiếp cận, chi viện.

Các lực lượng triển khai đội hình phun nước áp lực cao, khống chế và ngăn chặn đám cháy lan rộng

Buổi diễn tập huy động khoảng 300 người cùng 7 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe cứu thương. Các lực lượng được tổ chức theo 3 giai đoạn, từ xử lý tình huống tại chỗ, phối hợp của Công an phường đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp chi viện.