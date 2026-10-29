Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP; đại diện Chỉ huy Công an các xã, phường, Đồn Công an, cùng cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp tại các đơn vị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, nhu cầu sử dụng ngoại ngữ trong CATP hiện nay rất lớn, nhất là tại các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người nước ngoài và các địa bàn có đông người nước ngoài cư trú, sinh sống, làm việc. Bên cạnh khả năng giao tiếp, ngoại ngữ còn giúp cán bộ, chiến sĩ khai thác thông tin, tài liệu quốc tế, phục vụ giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định, việc triển khai Đề án trước hết phải bắt đầu từ công tác rà soát, đánh giá đúng thực trạng, xác định nhu cầu theo từng đơn vị, vị trí việc làm; lựa chọn cán bộ có năng lực, nền tảng và tâm huyết để bồi dưỡng phù hợp. Quá trình đào tạo không chỉ hướng tới bằng cấp, chứng chỉ mà phải chú trọng khả năng nghe, nói, giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong thực tế công tác.

Tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã báo cáo tóm tắt những nội dung cốt lõi của Đề án và kế hoạch triển khai. Theo đó, Đề án được xây dựng nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ CATP theo hướng gắn với vị trí việc làm, đặc điểm từng hệ lực lượng và yêu cầu thực tiễn công tác; đồng thời tạo môi trường học tập, rèn luyện ngoại ngữ thường xuyên, liên tục trong toàn lực lượng.

Thượng tá Đỗ Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ báo cáo tóm tắt những nội dung cốt lõi của Đề án và kế hoạch triển khai.

Đề án xác định chuyển mạnh phương pháp đào tạo từ lý thuyết sang chú trọng kỹ năng giao tiếp, thực hành và xử lý tình huống nghiệp vụ; tăng cường đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Cùng với đó, CATP sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngoại ngữ, hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo các mức độ cơ bản, nâng cao và chuyên sâu; phát triển Thư viện số Ngoại ngữ Công an Thủ đô, hệ thống học liệu dùng chung và các nền tảng học tập trực tuyến.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đề án là tiếp tục phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Ngoại ngữ Công an Thành phố và mạng lưới cán bộ có năng lực ngoại ngữ tại các đơn vị; tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi, mô phỏng tình huống nghiệp vụ, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hành, nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công việc. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ luyện phát âm, phản xạ giao tiếp, tra cứu thuật ngữ chuyên ngành và khai thác tài liệu phục vụ công tác.

Đại diện Chỉ huy các đơn vị trao đổi, thảo luận về giải pháp nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ CATP.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Chỉ huy các đơn vị đã trao đổi từ thực tiễn công tác, tập trung làm rõ yêu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với người nước ngoài; tăng cường kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tại cơ sở; xây dựng tài liệu, tình huống thực hành sát với từng lĩnh vực công tác; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm duy trì môi trường tự học, tự rèn luyện và phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ có năng lực ngoại ngữ tại các đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, quán triệt kỹ nội dung Đề án, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh: “Kế hoạch đã được triển khai thì không thể làm hình thức hoặc trì hoãn”; trước mắt cần khai thác hiệu quả nguồn cán bộ đã có nền tảng ngoại ngữ, lựa chọn những đồng chí có năng lực để tập trung đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, bài giảng phù hợp từng hệ lực lượng, tăng thời lượng thực hành, chú trọng ngoại ngữ chuyên ngành. Các đơn vị cần phân công chỉ huy trực tiếp phụ trách, hình thành đầu mối theo dõi việc triển khai; đồng thời tổ chức khảo sát, phân loại cán bộ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu nhân lực ngoại ngữ để phục vụ công tác đào tạo, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham dự hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Ngoại ngữ, mạng lưới hạt nhân ngoại ngữ tại cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và AI hỗ trợ quá trình học tập, rèn luyện. Việc đào tạo phải hướng tới mục tiêu cán bộ sau học có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công tác, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô có năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.