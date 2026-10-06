Nâng cao kỹ năng phòng ngừa vi phạm về bảo vệ bí mật Nhà nước

ANTD.VN - Sáng 6-10, UBND xã Tây Phương, Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc xã nhằm phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề có Trung tá Nguyễn Thị Tuyết - Đội trưởng Đội An ninh Dân chính Đảng và Bảo vệ Bí mật Nhà nước, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội.

Đại biểu xã Tây Phương có các đồng chí lãnh đạo UBND xã, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã; cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Hiệu trưởng các trường học và Bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tuấn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh công tác bảo vệ bí mật Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với hoạt động của các cơ quan, đơn vị và quá trình thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt, nắm chắc quy định của pháp luật và vận dụng đúng trong thực tiễn công tác, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm an toàn thông tin và hạn chế những vi phạm có thể phát sinh.

rung tá Nguyễn Thị Tuyết - Đội trưởng Đội An ninh Dân chính Đảng và Bảo vệ Bí mật Nhà nước, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội - báo cáo viên hội nghị

Tại Hội nghị, Trung tá Nguyễn Thị Tuyết, Đội trưởng Đội An ninh Dân chính Đảng và Bảo vệ Bí mật Nhà nước, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung làm rõ những quy định liên quan đến việc xác định, quản lý, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ việc phân tích những tình huống thực tế phát sinh trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; đồng chí báo cáo viên đã chỉ ra 16 lỗi thông dụng thường gặp trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Qua đó làm rõ nguyên nhân, nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước, đồng thời phân tích, rút ra những bài học kinh nghiệm để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và xử lý phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng Công an xã Tây Phương phát biểu tại hội nghị

Đại diện các phòng ban chuyên môn phát biểu ý kiến, trao đổi

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và được báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn, giải đáp, góp phần thống nhất nhận thức và cách thức triển khai các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ sở.