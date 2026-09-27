Nâng cao kỹ năng PCCC, chủ động ứng phó sự cố tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, đồng thời thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 11 thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Trang bị kỹ năng từ những tình huống thực tế

Hoạt động góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và kiểm tra khả năng phối hợp khi có sự cố xảy ra.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội là môi trường tập trung đông cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, học tập, sinh hoạt, việc sử dụng các thiết bị điện, nguồn nhiệt và tổ chức hoạt động thực hành đòi hỏi công tác bảo đảm an toàn PCCC phải được quan tâm thường xuyên.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ, biện pháp phòng ngừa và cách xử lý khi phát hiện sự cố.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và kiểm tra khả năng phối hợp khi có sự cố xảy ra

Các học viên được hướng dẫn kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, cách báo động, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức thoát nạn an toàn. Những kỹ năng tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong những phút đầu tiên, khi đám cháy mới phát sinh và lực lượng chuyên nghiệp chưa thể có mặt ngay tại hiện trường.

Thông qua tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng hướng dẫn cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, không chủ quan trước các nguy cơ cháy, nổ; đồng thời hình thành thói quen xử lý bình tĩnh, đúng kỹ năng khi có tình huống bất ngờ.

Học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Thực tập để kiểm tra khả năng phối hợp

Cùng với tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Tình huống giả định được xây dựng sát với đặc điểm hoạt động thực tế của cơ sở, qua đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng PCCC cơ sở trong việc nhanh chóng phát hiện sự cố, báo động, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và triển khai các biện pháp cứu người, cứu tài sản.

Ngay khi tình huống được đưa ra, lực lượng tại chỗ triển khai theo phương án, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ được phân công, tổ chức sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm, khoanh vùng đám cháy và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi đến hiện trường.

Với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, buổi thực tập cũng là dịp kiểm tra thực tế khả năng tiếp cận, triển khai đội hình, tổ chức chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn trong điều kiện giả định. Qua đó, những vấn đề còn hạn chế trong công tác phối hợp, thông tin liên lạc, tổ chức lực lượng và xử lý tình huống được nhận diện để kịp thời điều chỉnh.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức, kỹ năng về an toàn PCCC và CNCH cho học viên

Không chỉ dừng lại ở một buổi thực tập, hoạt động này còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong công tác PCCC và CNCH. Khi mỗi người đều được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và biết rõ nhiệm vụ của mình, khả năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu sẽ chủ động, hiệu quả hơn.

Qua công tác tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 tiếp tục khẳng định yêu cầu lấy phòng ngừa làm trọng tâm, nâng cao năng lực xử lý tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và môi trường học tập, làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.