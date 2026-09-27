Nâng cao kỹ năng, nhận thức về phòng cháy, chữa cháy

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ thời gian qua, Công an xã Trần Phú đã chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn tại các khu dân cư và hộ kinh doanh. Từ đó, Công an xã kịp thời tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức đợt tập huấn chuyên sâu nhằm từng bước nâng cao năng lực ứng phó cho người dân trên địa bàn.

Báo cáo viên của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phổ biến các kiến thức và quy định của pháp luật về PCCC

Tại chương trình, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh – cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 28, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) đã phổ biến các quy định pháp luật và kiến thức cơ bản về an toàn PCCC. Qua việc phân tích nguyên nhân từ các vụ hỏa hoạn điển hình, báo cáo viên giúp người dân nhận diện rõ những sơ suất thường gặp trong sử dụng nguồn điện, đun nấu hay sắp xếp hàng hóa tại nơi ở và nơi sản xuất...

Những câu hỏi về an toàn PCCC được giải đáp trực tiếp tại hội nghị

Trong phần thực hành, lực lượng Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn chi tiết các bước xử lý tình huống khẩn cấp. Người dân và đại diện các cơ sở kinh doanh được trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy rò rỉ khí gas; đồng thời thực hành các kỹ năng di chuyển, hạ thấp trọng tâm thoát nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc và cách hỗ trợ người xung quanh cùng thoát hiểm an toàn...

Người dân và đại diện các cơ sở kinh doanh thực hành thao tác sử dụng các thiết bị PCCC

Thông qua buổi tập huấn, ban tổ chức hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng PCCC, CNCH cho người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, xây dựng địa bàn xã Trần Phú an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ.