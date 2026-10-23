Nâng cao kỹ năng bơi, cứu nạn dưới nước cho Công an phường Khương Đình và Thanh Xuân

ANTD.VN - Trước nguy cơ tai nạn đuối nước và những tình huống cứu nạn dưới nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng bơi, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ Công an phường Khương Đình và Thanh Xuân.

CBCS tham gia tập huấn kiến thức cơ bản về bơi cứu nạn, cứu hộ

Trang bị kiến thức, chủ động xử lý tình huống thực tế

Tai nạn đuối nước có thể xảy ra bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng về người. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, người phát hiện sự cố vì thiếu kiến thức, kỹ năng và phương tiện bảo đảm an toàn đã tự ý xuống nước cứu người, dẫn đến nguy hiểm cho chính bản thân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc trang bị kỹ năng cứu nạn, cứu hộ dưới nước cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống tai nạn, sự cố dưới nước, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã phối hợp với Công an hai phường Khương Đình và Thanh Xuân tổ chức tập huấn thực hành bơi, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ.

CBCS thực hành kỹ thuật sơ, cấp cứu, hô hấp nhân tạo trên cạn khi bị đuối nước

Lớp tập huấn hướng tới mục tiêu bổ sung kiến thức chuyên môn, rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng bơi, lặn và cứu người dưới nước; đồng thời cập nhật các phương pháp cứu hộ cơ bản, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác tại địa bàn cấp phường. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng chủ động phát hiện, xử lý ban đầu các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn khi hoạt động trong môi trường nước; phân tích các nguy cơ, tình huống đuối nước thường gặp và hướng dẫn phương pháp tiếp cận người bị nạn phù hợp với điều kiện thực tế.

CBCS Công an phường Khương Đình thực hành kỹ thuật bơi cứu nạn, cứu hộ

Cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn cách nhận diện nguy hiểm, đánh giá tình hình trước khi triển khai cứu nạn, sử dụng phương tiện, dụng cụ cứu hộ dưới nước và phối hợp với các lực lượng liên quan. Đặc biệt, nội dung tập huấn nhấn mạnh yêu cầu giữ bình tĩnh, lựa chọn phương án xử lý phù hợp, không chủ quan hoặc hành động thiếu kiểm soát khi đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Chú trọng thực hành, bảo đảm an toàn khi cứu người

Điểm trọng tâm của chương trình là phần thực hành kỹ năng bơi và cứu nạn, cứu hộ dưới nước. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Công an hai phường được rèn luyện các kỹ thuật bơi, lấy hơi, duy trì khả năng vận động trong môi trường nước và thực hiện các thao tác cứu người bị nạn.

Để tăng tính trực quan, sát với tình huống thực tế, Ban tổ chức bố trí hình nộm tại bể bơi để cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hành tiếp cận, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thông qua từng nội dung, các học viên được hướng dẫn cụ thể về thao tác kỹ thuật, cách sử dụng phương tiện hỗ trợ và yêu cầu phối hợp trong quá trình cứu hộ.

Đội CC&CNCH Khu vực số 13 hướng dẫn kỹ thuật bơi, kỹ thuật lấy hơi khi bơi CNCH tại bể

Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức, từng bước nâng cao khả năng vận dụng kỹ năng vào thực tiễn. Những thao tác chưa chính xác được hướng dẫn, điều chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy trình, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho cả người cứu và người bị nạn.

Đặc biệt, cứu nạn, cứu hộ dưới nước là nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, đòi hỏi người thực hiện phải có sức khỏe, kỹ năng chuyên môn, khả năng phán đoán và xử lý tình huống linh hoạt. Vì vậy, bên cạnh rèn luyện kỹ thuật bơi, chương trình còn chú trọng nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, xác định giới hạn an toàn và lựa chọn phương án cứu hộ phù hợp. Trong những tình huống vượt quá khả năng, việc sử dụng phương tiện hỗ trợ và nhanh chóng huy động lực lượng chuyên nghiệp là yêu cầu quan trọng, tránh để phát sinh thêm nạn nhân.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Khương Đình và Thanh Xuân có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động tham gia xử lý các tình huống tai nạn đuối nước, sự cố dưới nước trên địa bàn; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có yêu cầu.

Hoạt động tập huấn cũng thể hiện tinh thần chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kỹ năng của Công an cấp phường, góp phần thực hiện tốt phương châm sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vì sự an toàn của Nhân dân.