Nâng cao khả năng chữa cháy, cứu nạn Kho xăng dầu Đỗ Xá - Tổng kho Petrolimex Nam Hà Nội

ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý sự cố cháy, nổ tại các cơ sở trọng điểm, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Kho xăng dầu Đỗ Xá - Tổng kho Petrolimex Nam Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Các lực lượng phối hợp thực tập phương án chữa cháy

Theo tình huống giả định, tại khu vực bến xuất hàng của Kho xăng dầu Đỗ Xá xảy ra sự cố chập điện, phát sinh cháy và nhanh chóng lan sang các đồ vật, vật dụng xung quanh. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo động cháy, đồng thời cắt điện khu vực xảy ra sự cố nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn cho quá trình chữa cháy. Lực lượng bảo vệ cũng khẩn trương thông báo cho Đội PCCC&CNCH cơ sở, tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người có mặt tại khu vực nguy hiểm di chuyển đến vị trí an toàn và gọi điện báo cháy theo số 114.

Lực lượng PCCC cơ sở tổ chức triển khai thực tập phương án

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Tại đây, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Đội PCCC&CNCH cơ sở tổ chức trinh sát, nắm tình hình đám cháy, triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, đồng thời hướng dẫn thoát nạn và tổ chức di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Các lực lượng phối hợp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo phương án đã được xây dựng, bảo đảm việc chữa cháy được triển khai kịp thời, hạn chế nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn cho người, tài sản tại cơ sở.

Sau khoảng 15 phút tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, xử lý tình huống theo đúng phương án đề ra.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cứu người bị nạn

Thông qua thực tập phương án, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở được nâng cao khả năng xử lý tình huống, thực hành các quy trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Đây cũng là dịp đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy ban đầu của lực lượng tại chỗ, kiểm tra tình trạng hoạt động của phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh đó, quá trình thực tập giúp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nắm chắc đặc điểm công trình, hệ thống giao thông, nguồn nước và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy; đồng thời hoàn thiện phương án, chiến thuật chữa cháy và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa lực lượng PCCC&CNCH cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.