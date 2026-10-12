Nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy từ cơ sở

ANTD.VN - Công an xã Yên Xuân (Hà Nội) và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, doanh nghiệp; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các quy định mới về PCCC và CNCH, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, ý thức trách nhiệm và khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố ngay từ cơ sở.

Diễn tập phương án chữa cháy

Chủ động thực tập phương án, nâng cao khả năng xử lý tình huống

UBND xã Yên Xuân, Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư chợ Tiến Xuân, thôn Tiến Xuân 1. Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND xã Yên Xuân, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng tại chỗ và Nhân dân.

Tình huống giả định đặt ra là sự cố chập điện tại khu vực có nhiều hàng hóa, vật dụng dễ cháy, khiến đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ cháy lan và người mắc kẹt bên trong. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ nhanh chóng báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn và thông báo cho lực lượng chức năng.

Đội PCCC cơ sở triển khai cứu chữa ban đầu

Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan triển khai khoanh vùng, bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát, triển khai đội hình chữa cháy, chống cháy lan, tìm kiếm và đưa người bị nạn ra ngoài; lực lượng y tế phối hợp sơ cứu. Với sự phối hợp đồng bộ, đám cháy giả định được khống chế, người bị nạn được đưa đến nơi an toàn, các nội dung thực tập hoàn thành theo phương án.

Trước đó, ngày 9/10/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 phối hợp với Công ty TNHH Roki Việt Nam tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH năm 2026.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp triển khai đội hình dập tắt đám cháy giả định

Tình huống giả định xảy ra cháy tại kho chứa hàng, với các chất cháy chủ yếu gồm gỗ, bao bì, nhựa và thiết bị điện; nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt. Lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên, do khối lượng chất cháy lớn, đám cháy vượt khả năng xử lý nên cơ sở báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn và tổ chức dập tắt đám cháy giả định. Sau khoảng 20 phút hiệp đồng thực tập, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; người và phương tiện tham gia được bảo đảm an toàn.

Thông qua các buổi thực tập, lực lượng chức năng kiểm tra khả năng vận hành phương án, năng lực chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời rèn luyện kỹ năng báo động, chữa cháy ban đầu, cứu người và thoát nạn. Đây cũng là dịp để các cơ sở đánh giá việc trang bị, sử dụng phương tiện chữa cháy, chủ động khắc phục những hạn chế trong công tác PCCC và CNCH.

Phổ biến quy định mới, nâng cao trách nhiệm của cơ sở

Bên cạnh thực tập phương án, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ cho chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn các xã Sóc Sơn, Trung Giã, Nội Bài và Kim Anh.

Đội PCCC nhanh chóng đưa người bị nạn đến vị trí an toàn

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Văn Điều, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22, chủ trì phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của nghị quyết; trong đó tập trung vào việc cắt giảm 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục. Các đại biểu cũng được giới thiệu những điểm mới tại Nghị định số 347/2026/NĐ-CP so với Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, hướng dẫn công tác tổ chức nghiệm thu PCCC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở.

Hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư trong tổ chức nghiệm thu PCCC, các công trình đã được thẩm định thiết kế nhưng chưa hoàn thành nghiệm thu và yêu cầu quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới. Qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ quy định, chủ động thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình đầu tư, xây dựng và hoạt động.

Trung tá Nguyễn Văn Điều – Phó đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 22 chủ trì Hội nghị

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không đồng nghĩa với giảm yêu cầu về an toàn PCCC, mà đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở trong tuân thủ quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Thông qua các hoạt động thực tập, tuyên truyền và hướng dẫn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp, đồng thời hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp và người dân chủ động nhận diện nguy cơ, chuẩn bị phương án ứng phó khi có sự cố. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, sử dụng an toàn nguồn nhiệt, nguồn điện, chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng thoát nạn, chữa cháy ban đầu.