Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 8-10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 9 năm thực hiện Quyết định số 18 và triển khai Quyết định số 63 của UBND TP thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động và đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; các sở, ngành của thành phố

Điểm nhấn hiệu quả sau 9 năm thực hiện Quyết định 18

Thực hiện Nghị định số 64 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Chỉ thị số 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, năm 2017, UBND TP đã ban hành Quyết định số 18 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công văn số 217 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị 01.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đánh giá sau 9 năm thực hiện Quyết định 18 cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và quản lý hoạt động của công dân Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương từng bước được củng cố, phát huy hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan chức năng.

Công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị nhìn chung đã được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn. Nhiều vụ việc liên đến người nước ngoài, công dân Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài được phát hiện, xác minh, xử lý kịp thời thông qua cơ chế phối hợp liên ngành; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hạn chế các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm triển khai sâu rộng; công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và quản lý công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh ngày càng đi vào nề nếp, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng quy định…

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Các hoạt động tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định về cư trú, hoạt động của người nước ngoài được phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời việc tiếp nhận, xác minh cổng dân Việt Nam bị nước ngoài từ chối cho cư trú hoặc trục xuất về nước được thực hiện kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua quá trình triển khai thực hiện các quy định, quy chế phối hợp và các biện pháp quản lý, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý người nước ngoài và công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh ngày càng được nâng cao.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đại diện các Sở, ngành, lực lượng Công an cơ sở đã tham luận về nội dung liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài và đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài.

Đưa Quyết định mới triển khai vào thực tiễn

Đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu quản lý ngày càng toàn diện đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động cũng như hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài, ngày 2-6-2026, UBND TP ban hành Quyết định số 63 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động và quản lý hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trên địa bàn thành phố thay thế Quyết định số 18.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã thông qua những nội dung cơ bản của Quyết định 63; những điểm bổ sung của Quyết định số 63.

Ngày 17-7-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 286 quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15-9-2026. Phát huy vai trò cơ quan chủ trì, CATP đã tham mưu Thành phố triển khai Nghị định 286. Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cũng đã đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp xã lưu ý một số nội dung mới…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các địa phương, đơn vị sau hội nghị phải triển khai cụ thể việc thực hiện Quyết định 63. “Lãnh đạo các xã, phường phải nắm chắc tình hình, quy trình và trách nhiệm trong quản lý; không để xảy ra tình trạng khi có vụ việc phát sinh lại không nắm được thông tin hoặc không biết trình tự báo cáo” – đồng chí Đỗ Anh Tuấn lưu ý.

Các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của thành phố. Đồng thời, các đơn vị rà soát những nội dung, nghiên cứu những điểm đặc thù, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý. CATP cần chủ động xây dựng chương trình, phần mềm dùng chung phục vụ quản lý người nước ngoài và hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài, kết nối với kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Việc quản lý bằng dữ liệu, phần mềm sẽ giúp cập nhật thông tin nhanh hơn, tạo điều kiện chia sẻ, khai thác dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND và Nghị định số 286/2026/NĐ-CP, tận dụng các nền tảng số của thành phố để người dân dễ tiếp cận, cùng tham gia phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao CATP trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND thành phố, qua đó làm cơ sở đánh giá trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Quy chế phối hợp UBND thành phố đã ban hành, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện. Công tác quản lý này không chỉ gói gọn trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, vì vậy phải nắm chắc tình hình, thực hiện tốt trách nhiệm của mình”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.