ANTD.VN - Chiều 14-10, hướng tới kỷ niệm 78 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội và UBKT Đảng ủy Học viện Cảnh sát nhân dân đã phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa đối với hai đơn vị, cơ hội để những cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Tọa đàm

Theo Đại tá Trần Quyết Thắng, mặc dù đặc điểm tổ chức và nhiệm vụ của Học viện CSND và CATP Hà Nội có nhiều điểm khác nhau, nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, mỗi đơn vị đều có những kinh nghiệm thực tế đáng để cùng trao đổi.

“Chúng tôi xác định đây là dịp để chia sẻ một số cách làm đã triển khai, đồng thời lắng nghe, học hỏi thêm kinh nghiệm của Học viện, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý tổ chức Đảng, Đảng viên, nghiên cứu và hệ thống hóa nghiệp vụ. Hy vọng rằng với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, tọa đàm hôm nay sẽ có nhiều nội dung trao đổi thiết thực, qua đó giúp mỗi đơn vị có thêm kinh nghiệm để nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong công tác” - đồng chí Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP khẳng định.

PGS.TS. Trung tá Bùi Trần Cường, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Học viện CSND phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp chu đáo, sáng kiến tổ chức tọa đàm của CATP Hà Nội, trong đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Trung tá Bùi Trần Cường, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Học viện CSND nhìn nhận, mục đích của tọa đàm là trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng bộ Học viện CSND và Đảng bộ CATP Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh.

“​Ban tổ chức rất mong muốn được các đồng chí đại biểu phát biểu thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại mỗi Đảng bộ trong thời gian tới” - PGS.TS. Trung tá Bùi Trần Cường đề nghị.

Hai đơn vị trao quà lưu niệm

Sau phần khai mạc, các đại biểu đã tham luận, đi sâu tập trung làm rõ một số vấn đề như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại các đảng bộ chi bộ, cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện CSND và Đảng bộ CATP, kết quả và một số kinh nghiệm; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng góp phần phòng ngừa, phát hiện xử lý sai phạm trong CBCS; công tác nắm tình hình trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại 2 đơn vị.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, Đại tá Trần Quyết Thắng khằng định, qua các nội dung tham luận, trao đổi tại Tọa đàm, có thể thấy công tác kiểm tra, giám sát ở mỗi đơn vị có những yêu cầu, khó khăn riêng. Tuy nhiên, những kinh nghiệm được chia sẻ hôm nay đều xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh Tọa đàm

Qua Tọa đàm không chỉ trao đổi những kết quả đã đạt được, mà còn làm rõ hơn phương pháp tổ chức công tác, cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Đây là những thông tin có giá trị để các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cách làm của mình.

“Đối với CATP Hà Nội, chúng tôi tiếp thu những kinh nghiệm của Học viện trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các loại hình tổ chức Đảng và trong việc nghiên cứu, xây dựng tài liệu nghiệp vụ. Những ý kiến trao đổi tại Tọa đàm cũng là cơ sở để chúng tôi tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định và phương pháp công tác đang triển khai” - Đại tá Trần Quyết Thắng khẳng định.

Đồng thời nhìn nhận giữa hai đơn vị còn nhiều nội dung có thể tiếp tục phối hợp, nhất là trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

Sau Tọa đàm, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nội dung trao đổi; nghiên cứu tiếp thu những kinh nghiệm phù hợp, đồng thời chủ động trao đổi với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện về những nội dung hai bên có thể tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.

Đối với dự thảo Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng mà CATP đang nghiên cứu, hoàn thiện, Đại tá Trần Quyết Thắng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm của Học viện và các cơ quan chuyên môn để tài liệu được hoàn thiện chặt chẽ, khoa học và có giá trị sử dụng thực tế.