Nam thanh niên viết thư cảm ơn Công an phường Khương Đình

ANTD.VN - Công an phường Khương Đình, Hà Nội vừa trao trả chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cho một nam thanh niên không may đánh rơi trên đường đi làm.

Cán bộ Công an phường Khương Đình trao trả ví và giấy tờ cho anh Vũ Văn Khánh

Nhận lại tài sản, người dân đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an phường.

Ngày 28/10, Công an phường Khương Đình đã trao trả chiếc ví bị đánh rơi cho anh Vũ Văn Khánh (SN 2001, trú tại phường Khương Đình). Ngay trong ngày, anh Khánh gửi thư cảm ơn tới đơn vị.

Theo nội dung thư, ngày 26/10/2026, trên đường từ nhà đến nơi làm việc, anh Khánh đánh rơi một chiếc ví màu đen. Bên trong có căn cước công dân, giấy phép lái xe mô tô, giấy đăng ký xe mô tô và 3 thẻ ngân hàng BIDV, Vietcombank, MB. Tất cả giấy tờ đều mang tên anh.

Mất cùng lúc ngần ấy giấy tờ, người bị mất gần như phải làm lại từ đầu. Thẻ ngân hàng phải khóa ngay để tránh bị lợi dụng. Căn cước, bằng lái, đăng ký xe phải lần lượt làm thủ tục cấp lại. Trong lúc chờ, việc đi lại bằng xe máy hay giao dịch ngân hàng đều gặp trở ngại. Với người đang đi làm như anh Khánh, đó là những ngày công bị xé lẻ.

Hai ngày sau, anh Khánh nhận được thông báo của Công an phường Khương Đình về việc đã tìm thấy chiếc ví, đề nghị anh đến trụ sở để nhận lại.

Tại trụ sở Công an phường, anh được trao lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và thẻ ngân hàng bên trong. Không thiếu thứ gì.

Trong thư cảm ơn, anh Khánh viết rằng anh biết ơn Công an phường Khương Đình đã nhanh chóng giúp anh tìm lại giấy tờ. Theo anh, nhờ vậy anh không bị mất tài sản và công việc không bị ảnh hưởng.

Từ lúc đánh rơi đến khi nhận lại ví là hai ngày. Khoảng thời gian ấy đủ ngắn để anh Khánh chưa phải bắt đầu những thủ tục cấp lại giấy tờ vốn tốn nhiều công sức.