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Nam thanh niên hơn 500 lần 'đốt tiền' vào bầu cua, nổ hũ, bắn cá...

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Lê Việt

ANTD.VN -Vinh đã nạp tiền vào tài khoản để thực hiện 571 lượt đặt cược các trò đỏ đen bầu cua, nổ hũ, bắn cá, xóc đĩa...

CATP Hà Nội ngày 16-10 thông tin, Công an xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội đang xử lý vụ việc có dấu hiệu đánh bạc trên không gian mạng thông qua các trò chơi trực tuyến. Quá trình xác minh bước đầu xác định, N.V.V (sinh năm 1981, trú tại xã Hòa Phú) đã sử dụng tài khoản trên ứng dụng Oxbet để tham gia cá cược với tổng số tiền đặt cược hơn 80 triệu đồng.

Nam thanh niên hơn 500 lần 'đốt tiền' vào bầu cua, nổ hũ, bắn cá... ảnh 1

Đối tượng N.V.V tại địa điểm "xuống tiền" đánh bạc

Trước đó, ngày 6/10/2026, Công an xã Hòa Phú phát hiện, bắt giữ N.V.V khi đối tượng đang tham gia đánh bạc trên không gian mạng tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi trực tuyến tại thôn Hồng Phong, xã Hòa Phú.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Vinh đã nạp tiền vào tài khoản 2 lần, với tổng số tiền 900.000 đồng, thực hiện 571 lượt đặt cược với tổng số tiền 80.936.000 đồng. Trong đó, Vinh tham gia 520 lượt chơi bầu cua, 37 lượt nổ hũ, 9 lượt bắn cá và 5 lượt xóc đĩa. Quá trình chơi, đối tượng có 248 lượt thắng, 319 lượt thua và 4 lượt hòa; số tiền thắng là 3.189.860 đồng.

Công an xã Hòa Phú đã tạm giữ N.V.V phục vụ điều tra hành vi “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

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Từ khóa:

#đánh bạc #Công an xã Hòa Phú

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