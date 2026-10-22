Nam sinh hành hung cô giáo đối diện trách nhiệm pháp lý nào?

ANTD.VN - Vụ nam sinh học lớp 12 có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm ngay trong lớp học tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm hành vi bạo lực, đồng thời, làm rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa bạo lực học đường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 19-10-2026, trong giờ Toán tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nam sinh L.H.V. (17 tuổi) bất ngờ đánh vào đầu cô giáo L.T.H. từ phía sau, khiến cô bị gãy xương cánh mũi phải.

Hôm nay (21-10), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nam sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng. Ảnh cắt từ clip)

Đánh giáo viên, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Phạm Hồng Sơn (Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Sơn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi xâm phạm thân thể nhà giáo bị nghiêm cấm theo Luật Giáo dục năm 2019. Luật Nhà giáo năm 2025 cũng quy định tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, tùy tính chất, mức độ, có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định.

Về trách nhiệm hình sự, khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những trường hợp luật có quy định khác. Do đó, dù mới 17 tuổi, L.H.V. vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đáng chú ý, điểm d khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tình tiết phạm tội đối với thầy giáo, cô giáo của mình. Theo đó, hành vi cố ý gây thương tích cho giáo viên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngay cả khi tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Đối với khoản 2 Điều 134, mức hình phạt được quy định là từ 2 đến 6 năm tù. Tuy nhiên, việc xác định chính xác tội danh, khung hình phạt và mức án phải căn cứ vào kết quả điều tra, giám định thương tích cùng các tình tiết liên quan của vụ án.

Theo Luật sư Hồng Sơn, do L.H.V. chưa đủ 18 tuổi, việc xử lý phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định riêng của Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, việc xử lý người chưa thành niên phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất, chủ yếu nhằm giáo dục, giúp sửa chữa sai lầm và phát triển lành mạnh. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn khi xét thấy các hình phạt, biện pháp khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa; nếu phải phạt tù thì mức hình phạt được áp dụng theo quy định riêng dành cho người chưa thành niên.

Ngoài ra, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng có thể được xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện luật định và không thuộc trường hợp bị loại trừ. Việc áp dụng biện pháp này phụ thuộc vào tính chất, mức độ hành vi, nhân thân người phạm tội và các điều kiện liên quan.

Các tình tiết như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại hoặc được bị hại đề nghị giảm nhẹ có thể được xem xét khi quyết định hình phạt theo quy định pháp luật.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, nam sinh này còn có thể phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe của cô giáo bị xâm phạm, theo các Điều 584 và 590 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Các khoản bồi thường có thể bao gồm chi phí khám, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe; Thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị hại và người chăm sóc; cùng khoản bù đắp tổn thất về tinh thần theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi gây thiệt hại phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Theo Điều 16 Luật Giáo dục năm 2019, gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động giáo dục. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để phòng ngừa những vụ việc tương tự vụ nam sinh hành hung cô giáo tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội.

Luật sư Phạm Hồng Sơn chia sẻ.

Phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn bạo lực học đường

Luật sư Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh, gia đình là nền tảng hình thành nhân cách của trẻ. Cha mẹ cần giáo dục con ý thức tôn trọng thầy cô, biết ứng xử đúng mực khi bị nhắc nhở, đồng thời hướng dẫn kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì bạo lực.

Ở lứa tuổi vị thành niên, những thay đổi về tâm lý, áp lực học tập và tác động từ mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến hành vi của học sinh. Vì vậy, cha mẹ cần chủ động lắng nghe, nhận diện những biểu hiện bất thường, phối hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời hỗ trợ con.

Bên cạnh đó, người lớn phải làm gương trong cách ứng xử, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Việc quản lý, định hướng con tiếp cận các nội dung trên mạng xã hội cũng cần được chú trọng.

Luật sư Sơn cho biết thêm, nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có trách nhiệm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và bảo đảm an toàn cho cả người dạy lẫn người học.

Theo đó, cần thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, tăng cường giáo dục pháp luật bằng những tình huống thực tế, giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả của hành vi bạo lực. Công tác tư vấn tâm lý học đường cần được chú trọng, tạo điều kiện để học sinh chia sẻ khó khăn và được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, giáo viên cần được trang bị kỹ năng quản lý lớp học, xử lý tình huống sư phạm và nhận diện nguy cơ xung đột. Nhà trường phải có quy trình ứng phó khi xảy ra bạo lực, bảo vệ giáo viên bị xâm hại và phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng giải quyết vụ việc đúng quy định.

Việc áp dụng kỷ luật cần bảo đảm tính nghiêm minh, đồng thời hướng đến giáo dục, giúp học sinh nhận thức sai phạm và sửa chữa hành vi.

Cũng theo Luật sư Hồng Sơn, chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể cần phối hợp bảo đảm an ninh trường học, tuyên truyền pháp luật, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên.

“Báo chí và người sử dụng mạng xã hội cũng cần đưa tin khách quan, không cổ súy bạo lực, không phát tán hình ảnh hoặc thông tin làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người chưa thành niên. Việc chia sẻ thông tin về vụ việc phải tránh quy kết trách nhiệm khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Quan trọng hơn, xã hội cần xây dựng môi trường tôn trọng nghề giáo, kiên quyết phản đối hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo; Đề cao phương pháp giáo dục tích cực, không sử dụng bạo lực đối với trẻ em” - Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Sơn cho hay.