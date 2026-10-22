Mỹ sơ tán nhân viên chính phủ không thiết yếu khỏi Ảrập Xêút

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng người thân rời khỏi Ảrập Xêút, khi lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Các tòa nhà trên đường King Fahd ở Riyadh, Ảrập Xêút, ngày 14 tháng 10 năm 2026

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, lực lượng Houthi "đang ngày càng gia tăng các hoạt động thù địch" nhằm vào Ảrập Xêút, bao gồm các cuộc tấn công vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn giao thông hàng không.

Washington khẳng định việc đảm bảo an toàn cho nhân viên ngoại giao và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu.

Lệnh sơ tán hiện chỉ áp dụng đối với Ảrập Xêút dù một số cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ khác trong khu vực Vùng Vịnh cũng đang điều chỉnh nhân sự và tăng cường các biện pháp an ninh.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cùng ngày đã phát cảnh báo an ninh về nguy cơ xuất hiện thêm các cuộc tấn công của Houthi sau hàng loạt vụ tập kích gần đây, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào sân bay ở Thủ đô Riyadh.

Những tuần gần đây, Houthi liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố, sân bay và cơ sở năng lượng của nước này.

Các cuộc tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng và buộc Riyadh phải tăng cường các biện pháp phòng không.

Một số quan chức Mỹ cho biết, việc rút bớt nhân sự có thể được mở rộng sang các địa điểm khác nếu tình hình khu vực tiếp tục leo thang.

Trước đó, Anh cũng thông báo triển khai tiêm kích Typhoon tham gia các nhiệm vụ phòng không nhằm hỗ trợ bảo vệ các thành phố và hạ tầng trọng yếu của Ảrập Xêút trước các đợt tập kích của Houthi.