Mỹ rút toàn bộ oanh tạc cơ chiến lược ra khỏi Anh

ANTD.VN - Mỹ đã đưa toàn bộ phi đội oanh tạc cơ B-1B Lancer rời căn cứ Fairford tại Anh, trong bối cảnh giới chức nước này vừa bắt 5 người gần cơ sở quân sự.

Mỹ xác nhận toàn bộ oanh tạc cơ chiến lược từng được triển khai tới căn cứ Fairford ở Anh đã trở về các căn cứ tại Mỹ.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng toàn bộ oanh tạc cơ chiến lược từng triển khai tới căn cứ Fairford đã trở lại sân nhà ở Mỹ. Yêu cầu về an ninh tác chiến khiến chúng tôi không thể xác nhận hoạt động di chuyển khí tài và lực lượng theo thời gian thực", một quan chức Lầu Năm Góc cho biết ngày 4/10.

Lầu Năm Góc không công bố nguyên nhân dẫn tới quyết định rút lực lượng. Động thái diễn ra sau khi cảnh sát Anh bắt 5 người đàn ông cùng 3 chiếc xe van màu trắng gần làng Whelford ngày 27/9. Khu vực này cách căn cứ Fairford chỉ vài trăm mét.

Nhóm người bị cáo buộc vi phạm các quy định liên quan đến chất nổ và "nghi ngờ chuẩn bị hành động khủng bố".

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từng cảnh báo Anh "sẽ phải trả giá" nếu tiếp tục cho các oanh tạc cơ B-1B Mỹ cất cánh từ Fairford để tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Cảnh sát chống khủng bố Anh ngày 29/9 cho biết đã phát hiện xăng trong các thùng phi trên những chiếc xe bị khám xét. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không tìm thấy thiết bị nổ.

Oanh tạc cơ chiến lược B-1B tại căn cứ Anh

5 người sau đó được thả sau hơn 1 ngày bị tạm giữ. Theo bài viết, cảnh sát Anh có thẩm quyền pháp lý giữ nghi phạm khủng bố tới 2 tuần.

Động cơ của nhóm người này chưa được xác định. Các khả năng được đề cập gồm nguy cơ khủng bố hoặc trộm cắp nhiên liệu, trong bối cảnh giá năng lượng tại Anh tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần.

Căn cứ Fairford được xây dựng năm 1943 và đưa vào hoạt động năm 1944. Không quân Anh vận hành cơ sở này tới năm 1950, trước khi quân đội Mỹ tiếp quản và quản lý căn cứ từ đó đến nay.

Ngoài các oanh tạc cơ chiến lược B-1B từng triển khai tại đây, Fairford còn là nơi đóng quân của Không đoàn trinh sát số 9 và Không đoàn hậu cần số 501 thuộc không quân Mỹ.

Tháng 3, Chính phủ Anh cho phép Mỹ sử dụng Fairford để thực hiện "các hoạt động phòng thủ cụ thể nhắm vào Iran". Kể từ đó, các oanh tạc cơ chiến lược cùng nhiều loại máy bay khác của Mỹ thường xuyên cất và hạ cánh tại căn cứ này.

B-1B Lancer là một trong những dòng máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất thế giới. Ngoài tốc độ siêu thanh, loại máy bay này cũng có thể mang tải trong bom đạn lớn nhất hiện nay khi có thể mang tối đa 56,7 tấn bom đạn các loại bao gồm 34 tấn bên trong khoang và 22,7 tấn bên ngoài. Hiện nay Mỹ vẫn duy trì hoạt động của loại oanh tạc cơ này bên cạnh B-52, B-2 và B-21.