Mỹ lập tiểu đoàn phòng không mới tại Guam, tăng lá chắn trước các mối đe dọa

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đã kích hoạt một tiểu đoàn phòng không mới tại đảo Guam, nhằm đối phó các mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng, đồng thời củng cố phòng thủ cho một trong những căn cứ chiến lược quan trọng nhất của Washington ở Tây Thái Bình Dương.

Hệ thống Phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD) tại Căn cứ Không quân Andersen, Guam (Ảnh minh họa)

Tiểu đoàn Pháo binh Phòng không số 3, Trung đoàn Pháo binh Phòng không số 43 (3-43 ADA) chính thức được kích hoạt ngày 16-10 tại Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam.

Đơn vị này tiếp quản nhiệm vụ của Task Force Talon, lực lượng luân phiên được triển khai từ năm 2013 nhằm đối phó nguy cơ tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Phạm vi nhiệm vụ của quân đội Mỹ tại Guam đã mở rộng từ đối phó Triều Tiên sang chuẩn bị chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm trong một kịch bản xung đột ở Tây Thái Bình Dương.

Lầu Năm Góc đã khởi động chương trình Guam Defense System từ năm 2023 nhằm xây dựng một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng cho hòn đảo này.

Guam hiện được xem là trung tâm hậu cần và quân sự then chốt của Mỹ, nơi đặt nhiều căn cứ không quân và hải quân phục vụ các chiến dịch trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tiểu đoàn mới sẽ vận hành kết hợp các hệ thống phòng thủ hiện đại gồm Patriot, THAAD và IFPC. Trong đó, Patriot và THAAD chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo, còn IFPC được thiết kế để đối phó máy bay, tên lửa hành trình và thiết bị không người lái ở tầm ngắn và trung bình.

Quân đội Mỹ cho biết việc kết hợp các hệ thống này sẽ tạo thành một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp, có khả năng đối phó đa dạng các mối đe dọa trên không.

Trong thông báo về lễ kích hoạt đơn vị, quân đội Mỹ nhấn mạnh vị trí chiến lược của Guam khiến hòn đảo trở thành một mắt xích quan trọng trong các hoạt động quân sự của Washington tại khu vực.

Vì vậy, năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không được coi là yếu tố then chốt để bảo vệ lực lượng và cơ sở hạ tầng quân sự tại đây.