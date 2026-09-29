Mỹ huy động Lực lượng tác chiến mạng quân sự bảo vệ bầu cử giữa nhiệm kỳ

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chỉ thị Cơ quan An ninh quốc gia và các lực lượng tình báo, tác chiến mạng quân sự tăng cường bảo vệ hệ thống bầu cử trước nguy cơ can thiệp từ nước ngoài.

Ông Hegseth yêu cầu huy động mọi nguồn lực để bảo vệ cơ sở hạ tầng bầu cử

Theo Bản ghi nhớ ký ngày 22-9 và được công bố ngày 28-9, Bộ Quốc phòng Mỹ xác định bảo vệ cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 là nhiệm vụ “không được phép thất bại”.

Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng Mỹ, Cơ quan An ninh quốc gia cùng các cơ quan hỗ trợ tác chiến được yêu cầu ưu tiên năng lực tình báo và an ninh mạng để phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa hoạt động can thiệp từ bên ngoài.

Ông Hegseth yêu cầu huy động mọi nguồn lực được phép nhằm bảo vệ hạ tầng bầu cử trước ảnh hưởng nguy hại từ nước ngoài, đồng thời bảo đảm cử tri hợp pháp có thể bỏ phiếu mà không bị đe dọa, cưỡng ép hoặc gây sợ hãi từ các tác nhân bên ngoài.

Máy bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Atlanta năm 2020

Các cơ quan tình báo quốc phòng sẽ tăng cường thu thập và phân tích thông tin về mối đe dọa đối với bầu cử.

Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng Mỹ được giao sử dụng những thẩm quyền và năng lực hiện có, phối hợp với Bộ An ninh nội địa để đối phó các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống bỏ phiếu, kiểm phiếu và cơ sở dữ liệu liên quan.

Tướng Joshua M. Rudd, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng Mỹ kiêm Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia, cho biết hai cơ quan đang phối hợp chặt chẽ để nhận diện và đối phó các tác nhân mạng nước ngoài có ý định can thiệp vào bầu cử.

Mỹ đã xếp thiết bị và hệ thống phục vụ bầu cử vào nhóm hạ tầng trọng yếu từ năm 2017, tạo cơ sở để chính quyền liên bang phối hợp với các bang và địa phương bảo vệ hệ thống.

Tuy nhiên, chỉ thị mới được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm nhân sự và năng lực hỗ trợ bầu cử tại Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng Mỹ, đơn vị dân sự trực thuộc Bộ An ninh nội địa.

Nhà chức trách Mỹ khẳng định lực lượng quân sự chỉ tập trung đối phó mối đe dọa từ nước ngoài và sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang, bang và địa phương, không thay thế quyền tổ chức và quản lý bầu cử của chính quyền địa phương.