Mưa ngập khiến chuyến bay của đoàn thể thao Thái Lan tham dự ASIAD bị chậm trễ

ANTD.VN - Đợt ngập lụt diện rộng tại Thái Lan đã làm gián đoạn di chuyển của các thành viên đội tuyển quốc gia Thái Lan lên đường dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 tại Nagoya, Nhật Bản.

Các thành viên đội Thái Lan nằm chờ ở sân bay

Các vận động viên của các đội tuyển vật, golf và rugby bị mắc kẹt tại sân bay nhiều giờ do hành lý và trang thiết bị thi đấu không thể vận chuyển lên máy bay.

Các vận động viên và quan chức đoàn Thái Lan dự kiến di chuyển trên chuyến bay TG644 của Thai Airways, dự kiến khởi hành lúc 0h5 ngày 27-9-2026.

Tuy nhiên, chuyến bay đã bị hoãn sau khi nhân viên bốc xếp hành lý không thể làm việc do ngập lụt, khiến hành lý và thiết bị tập luyện của các vận động viên không thể đưa lên máy bay.

Nếu chuyến bay cất cánh theo lịch trình, các đội sẽ phải di chuyển mà không có hành lý và dụng cụ thi đấu.

Huấn luyện viên đội tuyển rugby quốc gia Thái Lan Thanyawit Kruasint cho biết sự gián đoạn đã ảnh hưởng đến cả đội rugby nam và nữ, cũng như các vận động viên của các môn thể thao khác dự kiến đi trên cùng chuyến bay.

Ban đầu, hãng hàng không thông báo với hành khách rằng chuyến bay sẽ bị hoãn vô thời hạn. Đến 6h40 sáng 27-9, các vận động viên và các hành khách khác vẫn chờ tại sân bay, trễ hơn 6 tiếng so với thời gian khởi hành dự kiến.

Ông Thanyawit cho biết ông thấu hiểu tình hình và hy vọng tình trạng ngập lụt sẽ sớm giảm bớt để nhân viên bốc xếp hành lý có thể trở lại làm việc.

Theo thông tin cập nhật, các vận động viên và hành khách trên chuyến bay TG644 đã khởi hành lúc 8h sáng 27-9, sau nhiều giờ chờ đợi tại sân bay vì ngập lụt.