Mua bán đầu, sừng động vật nguy cấp qua mạng xã hội

ANTD.VN - Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 1 xương đầu cùng sừng Bò tót và 1 đầu, sừng Sơn Dương. Người vận chuyển khai nhận mua các bộ phận động vật trên qua mạng xã hội để bán lại kiếm lời.

Đối tượng và tang vật

Khoảng 15h45 ngày 13-9-2026, tổ công tác Công an phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, đến khu vực sân chung cư Packexim 2, ngách 2 ngõ 15 đường An Dương Vương, phát hiện một nam giới điều khiển xe máy Honda Lead màu vàng, biển kiểm soát 36B7-974.51 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe khai tên Nguyễn Đăng Hảo (SN 2005), trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, chưa có tiền án, tiền sự.

Tại phía trước xe, khu vực để chân, lực lượng Công an phát hiện một xương đầu và sừng động vật được gắn trên bảng gỗ. Hảo khai nhận đây là “xương đầu và sừng Bò tót”. Kiểm tra tiếp cốp xe, Hảo tự nguyện lấy ra một hộp giấy được dán kín bằng băng dính màu vàng, kích thước khoảng 36x21x17cm. Mở hộp kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có một đầu và sừng động vật, Hảo khai nhận là “đầu và sừng Sơn dương”. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu liên quan và đưa Hảo về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đăng Hảo khai nhận thời gian gần đây, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Hảo thấy nhiều tài khoản đăng bán các loại đầu, sừng động vật. Từ đó, Hảo nảy sinh ý định tìm kiếm các bài đăng, sao chép hình ảnh rồi đăng lại trên tài khoản cá nhân để tìm người mua, hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 9-9, Hảo phát hiện một tài khoản Facebook đăng bán một đầu và sừng Sơn dương với giá 950.000 đồng và một xương đầu, sừng Bò tót với giá 1,5 triệu đồng. Hảo sao chép hình ảnh về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản Facebook “Tuy Đăng” đăng lại thông tin rao bán đầu và sừng Sơn dương.

Ngày 10-9, tài khoản Facebook “Khôi vico” liên hệ hỏi mua. Hảo báo giá 1,5 triệu đồng và người này đồng ý. Hai bên sau đó chuyển sang liên lạc qua Zalo để trao đổi, thống nhất việc mua bán.

Hảo tiếp tục gửi hình ảnh xương đầu và sừng Bò tót cho “Khôi vico” và thỏa thuận giá 3 triệu đồng. Sau khi có khách, Hảo liên hệ với tài khoản Facebook đã đăng bán các bộ phận động vật nói trên để mua lại. Hai bên thống nhất hình thức nhận hàng, thanh toán tiền mặt cho người giao hàng.

Khoảng 9h ngày 12-9, tại khu vực đầu ngách 20/11/215 đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm, một người đàn ông không rõ lai lịch giao cho Hảo một thùng hàng bằng bìa carton. Kiểm tra thấy đúng hàng đã đặt, Hảo trả 2,45 triệu đồng rồi mang về phòng trọ cất giấu.

Sau đó, Hảo tiếp tục liên lạc với “Khôi vico”, thống nhất chiều 13-9 sẽ mang số hàng trên đến chung cư Packexim 2, phường Phú Thượng để giao dịch.

Chiều 13-9, Hảo sử dụng xe máy chở theo hai bộ phận động vật. Để tránh bị phát hiện, Hảo bọc xương đầu và sừng Bò tót bằng giấy, quấn nilon, băng dính rồi đặt ở khu vực để chân phía trước; đầu và sừng Sơn dương được cho vào hộp carton và cất trong cốp xe. Khi đến khu vực chung cư Packexim 2, Hảo bị tổ công tác Công an phường Phú Thượng kiểm tra, phát hiện.

Quá trình kiểm tra điện thoại của Hảo, cơ quan Công an còn phát hiện lịch sử liên lạc giữa Hảo với tài khoản Facebook và Zalo “Khôi Vico”, trong đó có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán các bộ phận động vật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của Nguyễn Đăng Hảo, cơ quan Công an xác định hành vi của Hảo có dấu hiệu “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đăng Hảo để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.