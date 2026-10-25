MU thảm bại trên sân nhà

ANTD.VN - Man United tiếp tục gây thất vọng khi để thua Bournemouth 0-3 ngay tại Old Trafford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27. Thất bại nặng nề khiến Quỷ đỏ sa sút trên bảng xếp hạng, đồng thời đẩy HLV Michael Carrick vào tình thế đầy áp lực.

MU bước vào cuộc tiếp đón Bournemouth tối 25-10 (giờ Việt Nam) với mục tiêu tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận bết bát. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Old Trafford lại mang đến thêm một đêm đáng quên cho đội chủ nhà.

Dù được chơi trên sân nhà, MU không tạo được thế trận đủ thuyết phục. Hàng thủ đội chủ sân Old Trafford nhiều lần để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho Bournemouth tổ chức những pha lên bóng nguy hiểm.

Bruno bất lực trên ghế dự bị MU (Ảnh: Gary Oakley/EPA)

Phút 38, đội khách cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số. Từ quả đá phạt được Justin Kluivert thực hiện chính xác, Rayan thoát xuống và dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Senne Lammens.

Bàn thua chưa kịp khiến MU ổn định lại đội hình, họ đã tiếp tục phải nhận gáo nước lạnh. Phút 43, Leny Yoro trượt chân trong tình huống xử lý bóng, tạo cơ hội để Adrien Truffert đoạt bóng rồi căng ngang thuận lợi. Marcus Tavernier có mặt đúng lúc, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng cách biệt lên 2-0 cho Bournemouth.

Đội khách nhấn chìm MU (Ảnh: Conor Molloy/ProSports/Shutterstock)

Evanilson ghi bàn cho Bournemouth (Ảnh: Getty Images)

Hai bàn thua trong vòng 5 phút phơi bày những vấn đề đáng lo ngại của MU. Đội chủ nhà không chỉ thiếu sự gắn kết mà còn mắc những sai lầm cá nhân nghiêm trọng, khiến mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trở nên khó khăn hơn.

Sau giờ nghỉ, Michael Carrick đưa Matheus Cunha vào sân nhằm tăng cường sức tấn công và tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không tạo ra chuyển biến rõ rệt, trong khi Bournemouth vẫn duy trì được khả năng phản công sắc bén.

Phút 71, Bournemouth tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để ghi bàn thứ ba. Từ đường chuyền dài của Lewis Cook, Evanilson băng xuống, vượt qua thủ môn Senne Lammens khi người gác đền của MU băng ra thiếu hợp lý, trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Michael Carrick trước sức ép bị sa thải lớn (Ảnh: Martin Rickett/PA)

Thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Bournemouth khiến MU tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Sau 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2026/27, Quỷ đỏ chỉ có 7 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Áp lực dành cho HLV Michael Carrick vì thế ngày càng lớn. Trước đó, MU đã phải nhận thất bại 1-4 trước Como tại Champions League và không biết mùi chiến thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.