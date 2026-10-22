MU thảm bại, Michael Carrick chê học trò... lười chạy

ANTD.VN - Thất bại nặng nề 1-4 trước Como khiến HLV Michael Carrick phải đối diện với hàng loạt câu hỏi về cách vận hành lối chơi của MU. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận, HLV 45 tuổi khẳng định không một hệ thống chiến thuật nào có thể mang lại chiến thắng nếu các cầu thủ không sẵn sàng di chuyển và làm việc vì tập thể.

Rạng sáng 22-10, MU nhận thất bại nặng nề 1-4 trên sân Como, đội lần đầu dự Champions League. Đây là kết quả khó chấp nhận với một trong những đội bóng từng lớn nhất nước Anh.

Sau trận, HLV Michael Carrick ngán ngẩm: "Dù chơi với bất kỳ hệ thống hay chiến thuật nào, nếu bạn không chạy, không di chuyển lên phía trước và không lùi về, bạn không thể chiến thắng".

Sự thất vọng của HLV Carrick sau trận thua đậm của MU (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Theo nhà cầm quân người Anh, Quỷ đỏ từng triển khai pressing, nhưng không phát huy hiệu quả khi các cầu thủ không duy trì được cường độ cần thiết. Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở lựa chọn chiến thuật, mà còn ở khả năng thực hiện ý đồ của các cầu thủ trên sân.

HLV Carrick đặc biệt thất vọng với thái độ và cách tiếp cận trận đấu của các học trò. Theo ông, điều đáng lo ngại không đơn thuần là việc đội bóng phải nhận tới 4 bàn thua, mà là màn trình diễn thiếu sức sống, quyết tâm và sự gắn kết trong phần lớn thời gian thi đấu.

"Những bàn thua không phải vấn đề lớn nhất mà là cách chúng tôi chơi bóng và thể hiện trên sân. Đó là điều khó xem nhất", Carrick nhấn mạnh.

MU thi đấu bạc nhược và vô hồn (Ảnh: Getty Images)

Những phát biểu chỉ trích học trò của Carrick được đưa ra trong bối cảnh đội trưởng Bruno Fernandes cũng công khai bày tỏ quan điểm, về phương án chiến thuật của BHL sau trận thua Como.

"Ban huấn luyện chỉ đạo không pressing một kèm một, đôi khi để lại khoảng trống phía sau và cố gắng chờ đối thủ để đoạt bóng. Nhưng khi cho những đội như vậy quá nhiều không gian, họ sẽ có thêm sự tự tin", Bruno nói.

Khi được hỏi liệu HLV Carrick có lựa chọn sai chiến thuật hay không, Bruno nói tránh: "Đó là việc của HLV, không phải tôi. Đôi khi bạn phải dũng cảm hơn khi chịu áp lực, chấp nhận rủi ro bằng cách pressing cao và khiến đối thủ khó chịu".

Kể từ đầu mùa, MU mới giành 2 chiến thắng trong 11 trận trên mọi đấu trường. Thất bại 1-4 trước Como càng khiến phong độ của đội bóng trở thành chủ đề gây lo ngại, khi họ đã không biết mùi chiến thắng trong 7 trận gần nhất.