MU không thắng trận thứ 5 liên tiếp, bị đẩy gần nhóm xuống hạng

ANTD.VN - Man Utd chỉ giành được trận hòa 1-1 trên sân Leeds ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27. Dù Bryan Mbeumo đưa đội khách vượt lên dẫn trước, bàn gỡ của Dominic Calvert-Lewin đầu hiệp hai khiến thầy trò Michael Carrick tiếp tục nối dài chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Cuộc đối đầu giữa Leeds và Man Utd tối 18-10 diễn ra hấp dẫn nhờ sự chủ động của đội khách. Sau những phút đầu tương đối thận trọng, Leeds dần chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng và tổ chức nhiều đợt lên bóng hơn. Dẫu vậy, khi đội chủ nhà chưa thể chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng, MU lại cho thấy sự hiệu quả trong một tình huống phối hợp.

Mbeumo mở tỉ số cho MU (Ảnh: Getty Images)



Phút 35, Tielemans di chuyển ra biên trái rồi thực hiện đường căng ngang chính xác vào khu vực cấm địa. Mbeumo băng vào đúng thời điểm, dứt điểm cận thành đánh bại James Trafford, đưa Man Utd vượt lên dẫn 1-0.

Bước sang hiệp hai, Man Utd gặp thêm bất lợi khi Lisandro Martinez dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Mazraoui. Sự thay đổi nhân sự buộc đội khách phải điều chỉnh hệ thống phòng ngự trong lúc Leeds đang đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Calvert-Lewin giữ lại 1 điểm cho Leeds (Ảnh: Getty Images)

Đội chủ nhà chủ động khai thác hai hành lang cánh, liên tục thực hiện những quả tạt nhằm tận dụng khả năng không chiến của Dominic Calvert-Lewin. Phút 51, từ quả phạt góc của Okafor, bóng được đưa vào khu vực đông người trước khung thành MU. Sau tình huống tranh chấp trên không có sự tham gia của trung vệ Muharemovic, bóng bật ra đúng vị trí Calvert-Lewin. Tiền đạo Leeds lập tức dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại Lammens và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa tiếp thêm sự tự tin cho Leeds. Đội chủ nhà gia tăng sức ép, liên tục tổ chức tấn công và có những thời điểm kiểm soát bóng vượt mốc 70%. MU buộc phải lùi sâu đội hình, tập trung chống đỡ trước sức ép ngày càng lớn.

MU đã không thắng trận thứ 5 liên tiếp (Ảnh: Getty Images)

Trong quãng thời gian còn lại, hai bên không thể ghi thêm bàn và 1-1 là kết quả chung cuộc. Kết quả này giúp Leeds nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà lên 8 trận và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, 1 điểm giành được không thể giúp Man Utd giải tỏa áp lực. Đội bóng của Michael Carrick đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, qua đó rơi xuống vị trí thứ 14 với 7 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm.