Một tô bún quậy có thể kéo khách quốc tế đến Phú Quốc?

ANTD.VN -Khi Michelin bắt đầu hành trình “tuyển chọn những ngôi sao” tại Phú Quốc, các hương vị đặc trưng của đảo Ngọc đang đứng trước cơ hội vượt qua giới hạn của một bữa ăn để trở thành “vị đại sứ” đặc biệt, mời gọi du khách tìm đến và khám phá hòn đảo theo một cách hoàn toàn khác.

Những dư vị làm nên ẩm thực Phú Quốc

Có những chuyến đi bắt đầu từ một danh thắng thiên nhiên hay một công trình biểu tượng. Nhưng cũng có những hành trình được khởi nguồn từ một thứ rất giản dị - đồ ăn. Theo nghiên cứu Beyond the Michelin Stars do EY thực hiện năm 2025, 74% du khách sẽ xem xét sự hiện diện của các nhà hàng, món ăn trong Michelin Guide như một tiêu chí khi lựa chọn điểm đến.

Ẩm thực vì thế có thể trở thành lý do để du khách xách vali lên và đi. Ở Phú Quốc, hành trình của một chuyến đi đôi khi cũng bắt đầu từ những trải nghiệm ẩm thực dung dị như một tô bún quậy - món ăn dân dã nhưng đủ để gợi mở câu chuyện về hương vị và đời sống của đảo Ngọc.

Bên cạnh ánh hoàng hôn, ẩm thực sẽ trở thành “đặc sản” tiếp theo được du khách nhớ tới khi đến Phú Quốc.

Nhưng để một nền ẩm thực đi xa hơn danh tiếng của một món đặc sản, chỉ một món ngon thôi là chưa đủ. Một điểm đến muốn bước lên bản đồ ẩm thực quốc tế cần những địa chỉ đủ sức trở thành điểm đến trong chính điểm đến, nơi thực khách không ghé qua vì tiện đường mà sẵn sàng dành riêng một buổi tối, thậm chí một chuyến đi để tới tận nơi thưởng thức.

Việc Michelin Guide chính thức mở rộng tuyển chọn của mình tại Việt Nam tới Phú Quốc vì thế mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Sự xuất hiện của đơn vị đánh giá ẩm thực danh tiếng này không chỉ mở ra cơ hội để những món ăn bản địa được biết đến rộng hơn, mà còn đặt ra kỳ vọng về những nhà hàng đủ sức chạm tới chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là khả năng xuất hiện những ngôi sao Michelin đầu tiên trên đảo.

Bếp trưởng Michelin Olivier Elzer đã thiết kế một menu riêng mang đậm dấu ẩn bản địa tại nhà hàng Pink Pearl.

Ở nhóm nhà hàng cao cấp, những cái tên đáng chú ý có Pink Pearl tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Seta và Mare tại La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton hay Corallo tại Premier Village Phu Quoc. Trong đó, Pink Pearl gây chú ý với phong cách Pháp hòa quyện tinh thần Địa Trung Hải dưới dấu ấn của đầu bếp Olivier Elzer, người từng có nhà hàng được trao sao Michelin.

Điều hấp dẫn nằm ở chỗ một bát bún quậy và đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực không nhất thiết phải đứng ở hai đầu của một câu chuyện. Chúng có thể cùng tạo nên một bản đồ vị giác, nơi món ăn địa phương giữ lại ký ức về vùng đất, còn những nhà hàng đẳng cấp quốc tế mở thêm một cánh cửa để Phú Quốc bước vào cuộc trò chuyện toàn cầu.

Nếu một nhà hàng được Michelin “gắn sao”, du khách có thể tới đảo vì một bữa tối, nhưng từ đó tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực khác như thử bún quậy, ăn ghẹ Hàm Ninh, gỏi cá trích, khám phá nước mắm, hồ tiêu hay những quán ăn bản địa. Một ngôi sao gọi tên một nhà hàng, nhưng sức hút của một địa chỉ có thể lan rộng đến cả nền ẩm thực của điểm đến.

Khi ẩm thực mới chỉ là điểm khởi đầu

Một món ăn ngon có thể là lời mời gọi đầu tiên, song để biến một chuyến đi vì ẩm thực thành một kỳ nghỉ đáng nhớ, điểm đến cần nhiều hơn một chiếc bàn ăn. Phú Quốc đang có những trải nghiệm đủ sức lấp đầy hành trình ấy, để sau một bữa ngon, du khách vẫn còn rất nhiều lý do để tiếp tục khám phá.

Sau khi chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của Phú Quốc, du khách có thể tới dùng bữa tại Sun Bavaria GastroPub - được kỷ lục Guinness ghi nhận là nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới với sức chứa lên đến 5.000 người. Đặc biệt, vào tháng 11 tới, nhà hàng sẽ được nâng cấp mạnh về quy mô và gia tăng lượng buffet lên gần 100 món.

Sun Bavaria GastroPub là nơi lý tưởng nhất để thưởng thức show Symphony of the Sea mùa 3.

Không chỉ dừng lại ở một điểm đến ẩm thực, Sun Bavaria GastroPub còn là khán đài đẹp nhất để chiêm ngưỡng “siêu phẩm” Symphony of the Sea mùa 3. Trong phiên bản này, chiều dài sân khấu đã nhảy vọt từ 70 m lên 200 m, cho phép lượng pháo hoa bắn mỗi đêm tăng gấp ba lần mùa trước. Đáng chú ý, từng nhịp pháo hoa sẽ được thiết kế, dàn dựng bởi đội ngũ bậc thầy Jiangxi Yangfeng Art Display - đội đã vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025 và đạt thành tích á quân DIFF 2026.

Michelin sẽ công bố danh sách tuyển chọn của mình tại Phú Quốc dự kiến vào giữa năm 2027 - trùng năm hòn đảo đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đến APEC 2027, bức tranh du lịch còn mở rộng thêm một tầng mới khi Phú Quốc hướng tới vai trò như một điểm đến MICE quốc tế. Cách "Thị trấn Hoàng Hôn" không xa là Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC với ballroom rộng nhất thế giới, bên cạnh là Nhà biểu diễn đa năng 4.030 chỗ, lớn hơn cả Dolby Theatre (Mỹ) - nơi diễn ra lễ trao giải Oscars. Hai công trình này sẽ mở ra khả năng tổ chức các chương trình nghệ thuật, hòa nhạc và những sự kiện quốc tế quy mô lớn chưa từng có tại đảo Ngọc.

Khi hàng nghìn đại biểu, doanh nhân và du khách quốc tế đến Phú Quốc trong năm APEC, một bữa tối xứng tầm sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình. Đó có thể là một nhà hàng được Michelin gọi tên, cũng có thể là một tô bún quậy hay một món ăn địa phương giản dị mà họ chưa từng thử. Những trải nghiệm ẩm thực ấy sẽ được kết nối cùng lưu trú, vui chơi, nghệ thuật, MICE và những công trình biểu tượng, tất cả cùng góp thành một câu chuyện đủ hấp dẫn để du khách nhớ tới Phú Quốc lâu hơn và yêu vùng đất nhiều hơn.