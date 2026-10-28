Một ngân hàng giảm gần 4.300 nhân sự từ đầu năm

ANTD.VN - SACOMBANK tinh gọn bộ máy, giảm gần 1/4 nhân sự so với đầu năm, nhờ đó chi phí nhân viên giảm mạnh hơn 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận lại giảm mạnh do tăng trích lập dự phòng và giảm lãi suất cho khách hàng.

Lợi nhuận đi lùi do giảm lãi suất, tăng trích lập dự phòng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK - mã chứng khoán: STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026. Theo đó, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 53,6%.

Ngân hàng cho biết việc giảm lợi nhuận đến từ việc chủ động thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho khách hàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trong bối cảnh đó, mặc dù dư nợ cho vay tăng, thu nhập lãi thuần 9 tháng của SACOMBANK lại giảm 17,8%, còn 17.517 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng lãi trước thuế 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế đạt 4.278 tỷ đồng, giảm 50,8%.

Trong khi thu nhập lãi thuần đạt 17.517 tỷ đồng, giảm 17,8% thì ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 3,5 lần; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,3%.

Các nguồn thu ngoài lãi đã bù đắp phần suy giảm của thu nhập lãi thuần, đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt khoảng 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, chi phí hoạt động giảm 19,3%, xuống 9.053 tỷ đồng, qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng tăng gần 6 lần, từ 2.152 tỷ đồng lên 12.848 tỷ đồng, tương đương tăng 497%. Chi phí này đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong quý III và 9 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản SACOMBANK đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.347 tỷ đồng, tăng 11,8%, còn tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%.

Tổng nợ xấu Ngân hàng tăng 28% lên 51.367 tỷ đồng; qua đó đưa tỷ lệ nợ xấu tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 6,41% lên 7,33%.

Giảm mạnh chi phí hoạt động nhờ tinh giản nhân sự

Việc giảm chi phí hoạt động tới 19,3% là một điểm sáng của SACOMBANK, mức giảm tập trung ở chi phí nhân sự, chi phí tài sản, chi phí quản lý công vụ.

Trong đó, riêng chi phí dành cho nhân viên đã giảm 17,2%, tương đương giảm gần 1.120 tỷ đồng, từ mức 6.493 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm ngoái xuống còn 5.374 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay.

Việc tiết giảm chi phí nhân sự đến từ việc Ngân hàng tinh gọn mạnh mẽ bộ máy. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, SACOMBANK tại ngày 30/9/2026, ngân hàng và các công ty con có 12.553 nhân viên, giảm tới 4.263 người, tương đương 25,4% so với mức 16.816 người cuối năm 2025. Trong quý III, Ngân hàng này đã giảm 525 người so với quý trước.

Như vậy, chỉ sau 9 tháng, ngân hàng đã giảm hơn ¼ quy mô nhân sự so với đầu năm.

Thu nhập tăng và chi phí giảm giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của SACOMBANK giảm từ khoảng 46,1% xuống 32,6%.