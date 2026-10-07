MOODY’S nâng xếp hạng tín nhiệm ABBANK, duy trì triển vọng Tích cực

ANTD.VN -Ngày 06/10/2026, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) công bố nâng Xếp hạng tiền gửi dài hạn và Xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) từ B2 lên B1, đồng thời duy trì triển vọng Tích cực.

Sau khi triển vọng được nâng từ Ổn định lên Tích cực vào kỳ tháng 3/2026, kết quả mới tiếp tục ghi nhận sự cải thiện về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, cùng năng lực vốn và khả năng chống chịu rủi ro của ABBank.

Theo kết quả công bố, bên cạnh việc nâng Xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ và Xếp hạng nhà phát hành của ABBank từ B2 lên B1, Moody’s cũng nâng Đánh giá tín dụng cơ sở (Baseline Credit Assessment – BCA) từ B3 lên B2; nâng Xếp hạng rủi ro đối tác (Counterparty Risk Ratings – CRR) dài hạn từ B1 lên Ba3.

Triển vọng xếp hạng của ABBank tiếp tục được duy trì ở mức Tích cực. Theo Moody’s, triển vọng này phản ánh kỳ vọng kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của ABBank trong nửa đầu năm 2027 sẽ tiếp tục cải thiện năng lực vốn và hồ sơ tín dụng của Ngân hàng.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm ABBank từ B2 lên B1, đồng thời duy trì triển vọng Tích cực

Chất lượng tài sản, hiệu quả hoạt động được cải thiện

Theo Moody’s, việc nâng xếp hạng dài hạn và BCA của ABBank phản ánh sự cải thiện về chất lượng tài sản và khả năng sinh lời, trong khi đợt tăng vốn hoàn tất vào giữa năm 2026 đã củng cố bộ đệm vốn của ngân hàng.

Tỷ lệ các khoản vay có vấn đề của ABBank, bao gồm nợ xấu (NPL) và trái phiếu VAMC, giảm xuống 1,2% vào tháng 6/2026, sau khi ngân hàng xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC. Moody’s cũng đánh giá rủi ro phát sinh nợ xấu mới ở mức thấp, với các khoản vay cần chú ý chiếm 0,7% tổng dư nợ tại tháng 6/2026.

Năng lực vốn của ABBank cũng ghi nhận sự cải thiện sau khi hoàn tất tăng vốn lên hơn 16.000 tỷ đồng. Theo Moody’s, tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tài sản có trọng số rủi ro (TCE ratio) của ABBank tăng lên 10,5% tại tháng 6/2026. Moody’s kỳ vọng năng lực vốn của ngân hàng tiếp tục được cải thiện trong 12–18 tháng tới nhờ kế hoạch bổ sung vốn và khả năng tạo vốn nội bộ.

Cùng với đó, Moody's đánh giá khả năng sinh lời của ABBank đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ suất sinh lời trên tài sản hữu hình (Return on Tangible Assets - ROTA) đạt 1,9% trong nửa đầu năm 2026. Moody's dự báo khả năng sinh lời của ABBank có thể điều chỉnh nhẹ trong 12-18 tháng tới tuy nhiên được kỳ vọng vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Ở khía cạnh quản trị, Moody’s cũng ghi nhận sự cải thiện trong hồ sơ quản trị của ABBank, với Điểm hồ sơ quản trị của tổ chức phát hành (Governance Issuer Profile Score) được điều chỉnh từ 4 xuống 3. Theo Moody’s, sự cải thiện này phản ánh bộ đệm hấp thụ tổn thất của ngân hàng được củng cố sau các đợt tăng vốn gần đây, đồng thời giảm mức độ tập trung trong danh mục cho vay doanh nghiệp.

ABBank tập trung phát triển ngân hàng bán lẻ, lấy khách hàng làm trọng tâm và nâng cao trải nghiệm tại mỗi điểm chạm

Củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Việc được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm diễn ra trong bối cảnh ABBank đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi và củng cố năng lực tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cụ thể, ABBank vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng thêm tối đa 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ, dự kiến nâng mức vốn từ 16.068 tỷ đồng lên 26.833 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 67%. Việc gia tăng năng lực vốn sẽ tạo thêm dư địa để ABBank đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn, thúc đẩy tín dụng và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Đại diện ABBank chia sẻ: “Việc Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm là sự ghi nhận tích cực đối với những chuyển biến của ABBank, đồng thời đặt ra yêu cầu để Ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với việc củng cố nền tảng tài chính và quản trị, ABBank sẽ tiếp tục tập trung phát triển ngân hàng bán lẻ, cải thiện sản phẩm, dịch vụ và từng điểm chạm – để những thay đổi của Ngân hàng được khách hàng cảm nhận bằng chính trải nghiệm của mình.”

Theo định hướng này, ABBank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển sản phẩm – dịch vụ và cải tiến quy trình, hướng tới mục tiêu mảng bán lẻ đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới. Trong năm 2026, Ngân hàng cũng triển khai số hóa giao dịch tại quầy trên toàn hệ thống, nhằm rút ngắn thời gian chờ, giảm thao tác và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc”, trải nghiệm khách hàng cũng được ABBank mở rộng từ các giải pháp tài chính tới những điểm chạm văn hóa – nghệ thuật và cộng đồng, trong đó có việc đồng hành cùng triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh Timeless trong năm 2026 và duy trì các chương trình trách nhiệm xã hội theo định hướng “Tài chính vì cộng đồng”.