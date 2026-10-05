Mới nhất: Mạng xã hội phải thiết lập đầu mối 24/7 để xử lý tin giả từ hôm nay, 5/10

ANTD.VN - Từ 5/10, mạng xã hội phải thiết lập đầu mối 24/7 để xử lý tin giả, tin sai sự thật, đồng thời người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID.

Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng chống tin giả, tin sai sự thật đã quy định rõ là trách nhiệm trực tiếp của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội và thông tin xuyên biên giới trong việc phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật.

Theo Điều 12 Nghị định này, từ 5/10/2026, các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội và thông tin xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân Việt Nam có trách nhiệm ngăn chặn, không cho phép đăng tải hoặc gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật.

Trách nhiệm này phát sinh sau khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền gắn nhãn, thông báo, công bố hoặc có yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ.

Doanh nghiệp phải thiết lập biện pháp phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật sau khi thông tin đã được gắn nhãn; Xây dựng cơ chế để người dùng báo cáo vi phạm và không cho phép đăng tải, phát tán, chia sẻ thông tin đã được cơ quan chức năng xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải thiết lập đầu mối phối hợp 24/7 với cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đầu mối này có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu gắn nhãn, công bố, cảnh báo, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin sau khi được xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Việc phối hợp 24/7 còn bao gồm tiếp nhận yêu cầu khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, kênh nội dung tin giả, tin sai sự thật; ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các ứng dụng tin giả, tin sai sự thật.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải kịp thời phối hợp, trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin theo đề nghị của Bộ Công an cùng các cơ quan có thẩm quyền; Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thông tin, truyền thông và tuân thủ pháp luật Việt Nam về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Ngoài nội dung trên, theo Nghị định 328/2026, từ 5/10, người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID.

Điều 13 Nghị định này quy định việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua một trong các hình thức: Liên hệ trực tiếp; Qua đường dây nóng; Qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; Qua ứng dụng VNeID; Gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định.

Như vậy, từ 5/10, một trong các kênh để cá nhân báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật là ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, với tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật có dấu hiệu tội phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật hình sự và các quy định liên quan;

Đối với tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật khác không thuộc trường hợp “tin giả, tin sai sự thật đang được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định khác” thì được xử lý theo quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật có trách nhiệm thông báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, xử lý theo quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý nguồn tin.

Trường hợp lợi dụng việc báo tin, tố giác tin giả, tin sai sự thật để thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Tiếp công dân thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý theo quy định.