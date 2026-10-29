'Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc': Nhân chứng kể lại thảm kịch tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

ANTD.VN - "Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc" - cô Arabella Barilea, hành khách may mắn sống sót sau vụ va chạm kinh hoàng giữa hai đoàn tàu cao tốc ở miền Trung Tây Ban Nha, thốt lên. Bàn ăn nơi cô ngồi đã biến mất sau cú va chạm mạnh.

Thành viên của Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha an ủi người nhà nạn nhân khi họ chờ đợi tin tức về các hành khách sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h53 sáng ngày 28-10, gần thị trấn Urda, tỉnh Toledo, trên tuyến cao tốc Madrid - Seville. Tàu cao tốc Iryo chở 147 hành khách dừng trên đường ray, đã bị tàu AVE của hãng Renfe chở 397 hành khách đâm thẳng vào đuôi với tốc độ cao.

Những hành khách may mắn sống sót kể lại những phút giây kinh hoàng, các toa tàu la liệt người bị thương sau vụ va chạm khiến ít nhất 68 người thiệt mạng.

Khoảnh khắc kinh hoàng

Josimar Medina, 37 tuổi, du khách đến từ Peru, đang đi từ Madrid đến Seville cùng bạn gái kể lại: "Tôi nhớ mình bị hất văng trong không khí và cố tìm bạn gái, cô ấy cũng bị hất đi trong cú va chạm".

Sau khi tiếp đất, cả hai nhận ra mình đã may mắn sống sót, xung quanh có rất nhiều hành khách bị thương nặng. Trên người Medina vẫn còn vết máu của một hành khách trẻ tuổi người Mỹ mà anh đã giúp đưa đến nơi an toàn.

Josimar Medina và bạn gái Vitoria Maia, đến từ Peru và Brazil, đã bị văng trong vụ tai nạn

Cặp vợ chồng Fredrich và Arabella Barilea, người Philippines hiện sống ở Dubai, cũng đi trên tàu Iryo. Fredrich bị hất văng khỏi chỗ ngồi.

"Một người đàn ông hét lên: Ra ngoài! Ra ngoài! Tàu sắp bị đâm đấy!", anh Fredrich kể. "Chúng tôi thấy mọi người hốt hoảng chạy xuống tàu. Nhiều người bị thương ở đầu. Chúng tôi chỉ biết chạy càng xa khỏi tàu càng tốt".

Arabella nói thêm: "Bàn ăn chúng tôi ngồi đã biến mất sau vụ va chạm mạnh. Tôi cảm thấy như mình được sống lần thứ hai. Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi rất biết ơn vì may mắn sống sót".

Sau khi xảy ra tai nạn, hành khách kiên nhẫn xếp hàng trên đường chờ lên xe buýt đến trung tâm sơ tán. Quần áo rách bươm và dính máu, được sơ cứu băng bó, nhưng nhiều người may mắn sống sót sau vụ tai nạn đường sắt lớn thứ hai ở Tây Ban Nha trong vòng chưa đầy một năm vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Ata Yelkaya, du khách trẻ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, thường đi xe buýt khi du lịch Tây Ban Nha nhưng hôm đó anh quyết định thử tàu Iryo. Đang lơ mơ ngủ và tưởng tàu dừng ở ga, anh tắt máy tính bảng và kéo mũ trùm đầu lên để chợp mắt.

"Tôi giật bắn mình khi bị một cú húc và đập đầu vào ghế phía trước. Tôi nhìn sang cặp vợ chồng già gần đó và thấy người phụ nữ bị thương ở trán, tôi biết đã có chuyện nghiêm trọng".

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Ata Yelkaya thấy những toa tàu phía sau trật bánh và nhiều người đã tử vong hoặc bị thương.

“Mọi người đều bàng hoàng, tôi cố gắng giúp những người khác xuống tàu" - anh nói. “Tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và đã trải qua trận động đất năm 2023 ở đó, tôi bình tĩnh và cố gắng nghĩ xem phải làm gì và làm thế nào để thoát ra. Chỉ đến khi ra ngoài và nhìn thấy một số người chết thì tôi mới nhận ra mức độ kinh hoàng. Tôi nghĩ mọi người đều bị sốc, quá sốc đến nỗi không hoảng sợ hay la hét được nữa".

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"Tàu không hề phanh"

Anh Gonzalo, đi một mình ở toa số 6 tàu AVE hướng về Seville nói rằng chuyến đi là "khủng khiếp" và "những giây dài nhất trong đời tôi".

"Tàu không hề phanh, tôi cảm thấy với mỗi khắc giây trôi qua, mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng hơn", anh Gonzalo nói. "Tôi ở toa số 6. Đó là toa đầu tiên còn nằm tương đối trên đường ray, tất cả những toa phía trước hoặc văng ra ngoài hoặc dường như đã biến mất".

Nicolas Tribaldos, 27 tuổi, đến từ Panama, đi trên tàu Renfe khẳng định: "Tôi có thể nói chắc chắn rằng tàu đã không phanh lại, đó là một cú va chạm đột ngột, rất mạnh. Cú va chạm ném tôi đi vài mét. Ngực tôi bầm tím nặng, nhưng tôi biết ơn vì còn sống".

Nhiều hành khách còn bàng hoàng sau vụ tai nạn

Hành khách Ignacio Relano kể: "Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tàu dừng đột ngột và sau đó là va chạm mạnh. Toa tàu nghiêng sang một bên như sắp lật. Mọi thứ bay tứ tung, hành lý, điện thoại... tất cả mọi thứ".

Samy Paul, du khách người Anh trên tàu Renfe kể sau khi được cứu ra khỏi toa tàu: "Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu tan vỡ. Chúng tôi nhận ra toa số hai, toa số một, tất cả biến mất, tất cả tan nát".

Pablo Mejia, 42 tuổi, với vết máu còn vương trên áo nói, anh sống sót kỳ diệu nhờ đổi chỗ ngồi trước đó: "Một cú va chạm rất mạnh. Nó kéo dài rất lâu cho đến khi dừng lại, rất nhiều người nằm trên sàn, chồng lên nhau, ghế bị xé toạc, mọi thứ hỗn loạn".

Nhà báo Antonio Jimenez Barca của El Pais đang đi về phía toa căng tin thì tai nạn xảy ra. "Tôi cảm thấy như bị đẩy từ phía sau, bị ném xuống đất. Tôi đập đầu. Có người nằm đè lên tôi" - anh nói.

Thị trấn nhỏ bàng hoàng

Vài giờ sau vụ tai nạn, thị trấn Urda với 3.000 dân tràn ngập cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ. Nhà thi đấu địa phương được chuyển thành trung tâm ở tạm cho người sống sót, trường tiểu học được dành cho thân nhân nạn nhân.

Manuel Ortiz, 49 tuổi, một người dân địa phương đã tình nguyện tham gia cứu hộ, chở những người sống sót khỏi đống đổ nát. Anh mô tả cảnh tượng vụ tai nạn vô cùng "kinh hoàng, khủng khiếp".

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