Mới: Chính thức thí điểm luật sư công tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an từ tháng 10/2026

ANTD.VN - Việc thí điểm luật sư công được tổ chức thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp...trong 2 năm, từ 1/10/2026- 30/9/2028.

Sáng nay, 29/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 24/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công.

Theo Bộ Tư pháp, đây là chế định mới chưa từng có tiền lệ. Việc thí điểm luật sư công được tổ chức và thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bắc Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm, từ ngày 1/10/2026- 30/9/2028.

Các tiêu chuẩn của luật sư công gồm: Là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; có đủ tiêu chuẩn luật sư để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý. Như vậy, luật sư công cơ bản có tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn của luật sư hành nghề theo quy định của Luật Luật sư.

Ngoài giải quyết các vụ việc có tính chất pháp lý, luật sư công còn phải thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, Công an nhân dân theo quy định.

Quang cảnh hội nghị

Nghị quyết 24 cũng nêu rõ, luật sư công có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước và quyền, nghĩa vụ của luật sư theo Nghị quyết, Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam...

Ngoài ra, luật sư công còn có một số quyền và nghĩa vụ khác với luật sư hành nghề theo quy định của Luật Luật sư như được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định của pháp luật có liên quan, không tư lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại; chỉ được thực hiện các công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước, không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức ngoài khu vực nhà nước; kịp thời báo cáo với cơ quan sử dụng luật sư công về diễn biến và tình hình xử lý vụ, việc do mình trực tiếp thực hiện.

Để thu hút người có năng lực chuyên môn trở thành luật sư công, Nghị quyết quy định, ngoài chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật, luật sư công được hưởng hỗ trợ hằng tháng và các chế độ chính sách khác tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế.

Luật sư công khi tham gia giải quyết vụ, việc có tính chất pháp lý được hưởng bồi dưỡng vụ việc trả cho 1 buổi làm việc là 0,5 lần mức lương cơ sở.

Nhằm bảo đảm hình thành đội ngũ luật sư công tại các cơ quan thực hiện thí điểm trước ngày 15/10/2026, một số nhiệm vụ được đặt ra trong thời gian tới như: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng luật sư công và nguồn nhân lực hiện có, khẩn trương rà soát cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, Công an và người làm việc tại doanh nghiệp nhà nước đã có Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc thuộc trường hợp được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư; hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để những người đáp ứng đủ điều kiện sớm được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư, cấp Thẻ luật sư và bố trí thực hiện nhiệm vụ luật sư công...