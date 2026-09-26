Mở rộng chương trình tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế

ANTD.VN - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khởi động chương trình an sinh xã hội thường niên "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" mang 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí đến với phụ nữ yếu thế, dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, vùng khó khăn.

Chương trình năm 2026 mở rộng phạm vi hỗ trợ đến phụ nữ khó khăn tại bốn vùng miền từ đồng bằng Bắc Bộ (Ninh Bình), duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng), Tây Nguyên (Đắk Lắk) đến đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ).

Đối tượng thụ hưởng cũng được mở rộng, bao gồm những phụ nữ còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế như lao động thu nhập thấp, lao động thời vụ, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo Bộ Y tế, tính đến năm 2020, chỉ 28,2% phụ nữ 30-49 tuổi từng được sàng lọc ung thư cổ tử cung[1]. Tỉ lệ phụ nữ chủ động sàng lọc ung thư vú còn thấp, với khoảng 18,8% tự khám vú hằng tháng, 22,4% từng được khám lâm sàng, trong khi tỷ lệ chụp X-quang tuyến vú định kỳ ở nhóm tuổi mục tiêu còn hạn chế.

Khả năng tiếp cận cũng chênh lệch rõ giữa thành thị và nông thôn, tỷ lệ từng chụp X-quang vú tương ứng khoảng 32% và 18%, đặc biệt thấp tại khu vực miền núi và trong nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số.

Khoảng cách địa lý, gánh nặng kinh tế và cả rào cản văn hóa đối với những chủ đề được xem là "nhạy cảm" như khám phụ khoa đã khiến việc chăm sóc sức khỏe chuyên khoa trở thành ưu tiên sau cùng của rất nhiều phụ nữ ở các cộng đồng vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số.

Thấu hiểu những trở ngại đó đồng thời hưởng ứng kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 của Bộ Y tế, “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026” chọn đi xa hơn để đến gần nhóm phụ nữ ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Mỗi người sẽ được khám sàng lọc ba loại ung thư phổ biến là ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung.

Đồng thời, chương trình hỗ trợ chi phí di chuyển đến điểm khám ngay tại địa phương và gửi tặng thêm các phần quà nhu yếu phẩm như một sự động viên, mang thêm niềm vui cho người thụ hưởng.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của thông điệp mà chương trình lựa chọn cho năm 2026 - "Đường về với chị", với ý nghĩa bày tỏ sự thấu cảm, thay vì để người phụ nữ phải tự vượt qua nhiều rào cản để tìm đến một cơ hội chăm sóc sức khỏe, chương trình xây dựng hành trình mang hoạt động tầm soát đến gần hơn với nơi các chị đang sống.

Từ tháng 9 đến tháng 12, mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ NAPAS tại hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS và Mastercard đóng góp vào hoạt động tầm soát. Nhờ vậy, người tiêu dùng đô thị có thể đóng góp ngay trong thói quen thanh toán hằng ngày: một cú chạm thẻ khi mua cà phê buổi sáng, thanh toán hoá đơn tại siêu thị, hay quét thẻ trong cửa hàng tiện lợi cũng có thể trở thành một phần của suất tầm soát cho phụ nữ vùng xa.

Song song đó, hàng triệu bước chân trong sự kiện "Bước Chạy Sống Khỏe" tổ chức tại các điểm trường đại học ba miền, và trên nền tảng trực tuyến kéo dài trong 60 ngày sẽ nối dài và tiếp thêm nguồn lực cho hành trình: mỗi km hoàn thành trong hoạt động chạy trực tuyến sẽ đóng góp 2.010 đồng cho chương trình; riêng hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành tại các trường đại học, mỗi km tương ứng 20.100 đồng.

Từ thành phố lớn, giảng đường đại học đến các bản làng xa xôi, mỗi hoạt động đều hướng đến một mục tiêu chung: khuyến khích lối sống lành mạnh trong cộng đồng và san sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe đến nhóm phụ nữ đang chịu thiệt thòi nhiều nhất trong tiếp cận dịch vụ y tế.