Mở ra bước phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ

ANTD.VN - Ngày 29-9-2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Đồng chủ trì buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Đức Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc 2 cơ quan.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe CBCS, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

Tại Lễ ký kết, hai đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp, hỗ trợ chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là cấp cứu ban đầu, chuyển tuyến người bệnh khi cần thiết; trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế thuộc; tư vấn phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y tế công cộng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe sơ tuyển, tuyển sinh và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Đức Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, hai đơn vị thống nhất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu phù hợp nhằm tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và quan hệ phối hợp giữa cán bộ, viên chức, chiến sỹ hai đơn vị.

Hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng khẳng định, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe CBCS có ý nghĩa hết sức quan trọng, trực tiếp góp phần bảo đảm quân số khỏe, nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Đồng chí Tư lệnh khẳng định, việc ký kết Biên bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để hai đơn vị phát huy thế mạnh, tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, từng bước nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Hai cơ quan tặng quà lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, TS, Bác sỹ Nguyễn Đức Long khẳng định quá trình tổ chức thực hiện biên bản ghi nhớ giữa 2 cơ quan, Bệnh viện sẽ phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ y, bác sĩ để phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe CBCS; tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.