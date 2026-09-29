Mở quán phở: Cách chọn nồi nấu phở theo lượng khách mỗi ngày

ANTD.VN -Mở quán phở nên mua nồi bao nhiêu lít để vừa đủ bán, không thiếu nước dùng giờ cao điểm nhưng cũng tránh đầu tư nồi quá lớn? Câu trả lời phụ thuộc vào lượng khách dự kiến, mục đích sử dụng và quy mô kinh doanh.

Dưới đây là 5 nhóm dung tích phổ biến, từ nồi nhỏ dành cho quán mới đến dòng lớn phục vụ nhà hàng, quán đông khách.

Chọn dung tích nồi phở dựa vào yếu tố nào?

Không nên chỉ nhìn vào số lít để quyết định mua. Cùng một chiếc nồi nhưng dùng để trụng bánh phở, nấu nước lèo hay hầm xương sẽ có yêu cầu khác nhau.

Nồi 20-30L thường phù hợp để trụng bánh, nhúng rau, thịt; từ khoảng 40L trở lên có thể dùng cho nước lèo hoặc hầm xương. Quang Huy Plaza hiện sản xuất nhiều mức dung tích từ 20L đến 300L.

Trước khi chọn, nên xác định:

● Dự kiến bán bao nhiêu bát mỗi ngày?

● Nồi dùng để hầm xương, chứa nước lèo hay trụng bánh?

● Khách tập trung vào một khung giờ hay rải đều cả ngày?

● Quán dùng một nồi hay bộ 2-3 nồi riêng biệt?

Top 5 dung tích nồi phở phù hợp theo quy mô quán

Nồi phở 20-30L - phù hợp quán nhỏ, nồi trụng

Nhóm dung tích này thích hợp cho người mới mở quán hoặc cần nồi chuyên trụng bánh phở, nhúng thịt, rau. Kích thước nhỏ giúp dễ bố trí trong khu bếp hạn chế diện tích.

Ưu điểm

● Gọn, dễ bố trí.

● Lượng nước ít nên dễ gia nhiệt.

● Phù hợp làm nồi trụng.

● Chi phí đầu tư thấp hơn dòng lớn.

Hạn chế

● Không phù hợp chứa lượng nước dùng lớn.

● Dễ thiếu nước nếu dùng cho quán đông khách.

Phù hợp với: Quán nhỏ, xe phở hoặc dùng làm nồi trụng trong bộ nồi phở.

Nồi phở 40-50L - lựa chọn cho quán nhỏ

Nếu mới mở quán và lượng khách chưa ổn định, nhóm 40-50L là mức dung tích dễ tiếp cận. Nồi nấu phở có thể dùng cho nước lèo hoặc hầm lượng xương vừa phải. Theo bảng dung tích của Quang Huy Plaza, nồi 50L có thể chứa khoảng 45L nước dùng thực tế.

Ưu điểm

● Kích thước vừa phải.

● Dễ bố trí trong quán nhỏ.

● Đáp ứng lượng nước dùng ở quy mô vừa phải.

Hạn chế

● Có thể thiếu nước vào giờ cao điểm nếu lượng khách tăng mạnh.

Phù hợp với: Quán mới mở, lượng khách vừa phải hoặc mô hình bán một buổi trong ngày.

Nồi phở 60-70L - phù hợp quán nhỏ đến vừa

Khi lượng khách ổn định hơn, nhóm 60-70L tạo khoảng dự phòng tốt hơn so với nồi 40-50L. Mức dung tích này có thể dùng cho nồi nước lèo hoặc hầm xương trong bộ nồi riêng biệt.

Ưu điểm

● Phù hợp quán có lượng khách ổn định.

● Hạn chế phải bổ sung nước dùng liên tục.

● Có thể kết hợp với nồi 20-30L làm nồi trụng.

Hạn chế

● Chiếm diện tích và tiêu tốn điện hơn nếu nhu cầu thực tế thấp.

Phù hợp với: Quán phở nhỏ đến vừa.

Nồi phở 80-100L - dành cho quán đông khách

Nếu dự kiến phục vụ lượng khách lớn hoặc bán cả ngày, nhóm 80-100L đáng cân nhắc. Dung tích lớn giúp chuẩn bị nhiều nước dùng trong một lần và chủ động hơn vào giờ cao điểm.

Ưu điểm

● Chứa được lượng nước dùng lớn.

● Hạn chế thiếu nước giữa ca bán.

● Phù hợp quán hoạt động nhiều giờ.

● Có thể dùng làm nồi hầm xương.

Hạn chế

● Chi phí đầu tư cao hơn.

● Cần không gian và hệ thống điện phù hợp.

● Không kinh tế nếu lượng khách thấp.

Phù hợp với: Quán đông khách, nhà hàng hoặc điểm bán có lượng khách ổn định.

Nồi phở 120-200L trở lên - dành cho nhà hàng, bếp lớn

Nhóm dung tích này phù hợp với nhà hàng, bếp ăn hoặc cơ sở cần hầm lượng xương lớn. Nồi 120L, 150L, 200L và các mẫu lớn hơn giúp giảm số lần nấu trong ngày. Quang Huy Plaza hiện có các mức dung tích đến 300L.

Ưu điểm

● Hầm được lượng xương và nước dùng lớn.

● Phù hợp vận hành liên tục.

● Giảm nhu cầu nấu nhiều mẻ nhỏ.

Hạn chế

● Giá đầu tư cao.

● Chiếm nhiều diện tích.

● Yêu cầu hệ thống điện tương ứng.

● Không phù hợp nếu lượng khách chưa đủ lớn.

Phù hợp với: Nhà hàng, bếp chuyên nghiệp hoặc quán có lượng khách lớn và ổn định.

Mở quán phở nên mua nồi bao nhiêu lít?

Nếu mới kinh doanh, không nhất thiết phải mua nồi lớn nhất. Nên lựa chọn theo lượng khách và từng nhiệm vụ trong khu bếp.

Mô hình

Dung tích nên tham khảo

Quán rất nhỏ, nồi trụng

20-30L

Quán nhỏ

40-50L

Quán nhỏ - vừa

60-70L

Quán đông khách

80-100L

Nhà hàng, bếp lớn

120-200L+



Các mức trên chỉ mang tính định hướng bởi lượng nước dùng mỗi bát, thời gian bán và lượng khách giờ cao điểm ở mỗi quán khác nhau.

Hiện Quang Huy Plaza sản xuất nhiều dòng nồi nấu phở điện từ dung tích nhỏ đến các mẫu công nghiệp lớn, giúp người kinh doanh dễ lựa chọn theo quy mô.

Dưới định hướng của CEO Nguyễn Văn Huy, thương hiệu tập trung phát triển các dòng thiết bị bếp phục vụ nhiều mô hình kinh doanh ăn uống khác nhau.

Với câu hỏi mở quán phở nên mua nồi bao nhiêu lít, điều quan trọng là chọn dung tích phù hợp với lượng khách và đúng mục đích sử dụng. Nồi trụng có thể chỉ cần 20-30L, trong khi nồi nước lèo hoặc hầm xương cần dung tích lớn hơn. Chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp tối ưu vốn đầu tư, diện tích bếp và quá trình vận hành.

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