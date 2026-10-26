Mbappe gọi, Yamal không trả lời: Barca chấm dứt chuỗi trận bất bại

ANTD.VN - Trận "Siêu kinh điển" lần thứ 265 đã khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Real Madrid, ngay trên sân Camp Nou rạng sáng 26-10. Màn trình diễn để đời của Mbappe trước đại kình địch đã giúp thầy trò HLV Jose Mourinho giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Trước trận, Barca được đánh giá cao hơn Real Madrid bởi lợi thế sân nhà và chuỗi phong độ rất cao tại La Liga. Đặc biệt, Real Madrid hành quân tới sân Camp Nou mà không có sự phục vụ của Vinicius Jr. khi cầu thủ người Brazil lãnh án treo giò 4 trận vì hành vi giật tóc cầu thủ đối phương trong trận gặp Villarreal.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội chủ nhà đã lao lên dồn ép đối phương với lối đá ban bật thương hiệu. Tuy nhiên, Real Madrid cũng có cho mình những cơ hội ăn bàn tương đối rõ rệt, không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Thầy trò HLV Jose Mourinho thể hiện rằng họ đã nghiên cứu rất kĩ đối phương,khi họ chủ động lùi sâu, chơi chắc chắn, tập trung giành lại quyền kiểm soát bóng và tìm cách phá vỡ bẫy việt vị mà Barca giăng ra, tận dụng tốc độ và sự khéo léo của Mbappe và Diomande. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 41, khi Mbappe mở tỉ số sau pha căng ngang của Diomande.

Real Madrid đã thi đấu tốt hơn đối thủ (Ảnh: Getty Images)

Bị dẫn trước, Barcelona buộc phải đẩy cao sức ép hơn nữa hòng tìm kiếm bàn gỡ. Và họ có được điều mình muốn khi Raphinha gỡ hòa 1-1 ở phút 61 sau đường chuyền như đặt của Pedri. Nhưng đó cũng là tất cả những gì thầy trò Hansi Flick có thể làm được. Phút 87, tận dụng sai lầm bên phía hàng phòng ngự Barca, Camavinga kiến tạo cho Mbappe hoàn tất cú đúp trước đại kình địch, đánh dấu màn trình diễn chói sáng của ngôi sao người Pháp.

Mbappe đã có một màn trình diễn chói sáng (Ảnh: Getty Images)

Tâm điểm của trận "Siêu kinh điển" lần này là màn trình diễn của 2 ngôi sao Lamine Yamal và Kylian Mbappe. Nếu Mbappe có một ngày thi đấu thăng hoa với một cú đúp, thì Yamal lại có một trận đấu dưới sức, và thiếu thuyết phục so với tầm vóc của chính mình.

Sao trẻ người Tây Ban Nha hầu như không tạo nên được bất kì ảnh hưởng nào đáng kể, khi phải đối đầu với hàng phòng ngự của đội khách. Việc Yamal bị phong tỏa và hạn chế cũng gây khó khăn cho khả năng tấn công của đội chủ nhà.

Yamal có một trận đấu dưới sức (Ảnh: Getty Images)

Thất bại này chính thức chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Barcelona tại La Liga từ đầu mùa. Còn với Real Madrid, họ có cho mình một chiến thắng đầy ý nghĩa trong cuộc đua danh hiệu trước mắt, đặc biệt khi họ đã trải qua 5 trận toàn thua trước đại kình địch.