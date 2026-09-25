MB đón đoàn kiểm tra chuyên đề cải cách hành chính và chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng

ANTD.VN -Chiều ngày 24/9/2026, tại Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đoàn công tác Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (CĐS), thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (CCHC) đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với MB.

Trưởng đoàn kiểm tra là Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Tham gia đoàn có các cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh 86, Binh chủng Thông tin liên lạc, cùng đại diện các Cục: Tài chính, Pháp chế, Quân lực, Cơ yếu, Cán bộ, Tuyên huấn và Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Về phía MB, làm việc với đoàn có Thượng tá Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Trưởng ban chỉ đạo 988, Đại tá Trần Thị Bảo Quế - Thành viên Ban Điều hành, Phó Trưởng ban chỉ đạo 988 cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo 988 của Ngân hàng. Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quán triệt, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Quốc phòng về CCHC và CĐS trên nhiều mặt như: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công, phát triển Chính phủ số và công tác tuyên truyền giáo dục.

Chia sẻ về hành trình CCHC và CĐS của MB từ năm 2017 đến nay, Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Thành Trung cho biết việc đầu tiên Ngân hàng thực hiện là cắt bỏ hoàn toàn hồ sơ trình giấy, quyết tâm chuyển sang trình ký online (MOffice) để nâng cao tốc độ xử lý công việc. Đồng thời, MB thường xuyên thu thập ý kiến cắt giảm thủ tục hành chính qua kênh BeeVoice nhằm phát huy các sáng kiến từ nội bộ.

Trong mảng công nghệ và chuyển đổi số, MB duy trì mức đầu tư từ 50 đến 70 triệu USD mỗi năm kể từ năm 2017, sở hữu lực lượng nhân sự công nghệ trên 2.000 người. Đáng chú ý, MB đã tự làm chủ 95% phần mềm backend và frontend, không phụ thuộc vào nước ngoài và tự hào làm chủ các giải pháp công nghệ cung cấp cho cả khách hàng ngoài hệ thống (như hệ thống quản trị bệnh viện, tích hợp dữ liệu viện).

Quá trình chuyển đổi số đã mang lại sự tăng trưởng nhảy vọt cho MB. Năm 2017: MB chỉ có 1 triệu khách hàng, 36.000 người dùng App và doanh thu kênh số đạt 200 tỷ đồng. Đến năm 2025, ngân hàng ghi nhận 12 tỷ giao dịch và đóng góp hơn 50% doanh thu toàn hàng.

Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Thành Trung nhấn mạnh, Ngân hàng cũng chuyển đổi mạnh mẽ công tác quản trị nhân sự (HR) theo tư duy từ các ngành mới và đang chuẩn bị bước tiếp theo là ứng dụng AI rộng rãi, sẵn sàng nguồn lực, nhân lực hỗ trợ khách hàng cũng như Ngân hàng nhà nước về công nghệ.

Đại diện đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cho biết chuyến kiểm tra được thực hiện theo ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bao gồm 7 nội dung kiểm tra (trong đó có kinh tế số). Thiếu tướng bày tỏ sự ấn tượng trước những con số kết quả mà MB đã đạt được.

Đoàn trực tiếp tới tham quan và kiểm tra tại khối Công nghệ thông tin MB

và khối Hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính

Đoàn kiểm tra đánh giá MB là một trong những đơn vị làm tốt trong toàn quân về cải cách và chuyển đổi số bên cạnh các đơn vị đi đầu khác như Tập đoàn Viettel, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.... Buổi làm việc chuyên đề sẽ giúp đoàn đối chiếu và phát hiện các cách làm hay nhằm nhân rộng mô hình ra toàn quân.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC và CĐS tại MB. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MB tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Bên cạnh đó, MB cần tập trung khắc phục số ít hạn chế được đoàn công tác chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và CĐS trong mọi mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Thị Bảo Quế - Thành viên Ban điều hành, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 988 phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu những ý kiến đóng góp quý giá của đoàn, đại diện lãnh đạo MB cam kết sẽ nghiên cứu, ghi nhận và nhanh chóng đưa ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, năng lực số, góp phần cùng Bộ Quốc phòng và đất nước kiến tạo một nền quản trị hiện đại, một nền kinh tế số phát triển và một Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên số.

Trước đó đoàn tham quan và rất ấn tượng với bảo tàng số tại phòng Truyền thống của MB