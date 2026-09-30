Máy bay tác chiến điện tử EA-18G lao xuống biển khi hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ gặp sự cố khi hạ cánh xuống tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngoài khơi bang Virginia tối 28/9, khiến 2 phi công phải phóng ghế thoát hiểm và 6 thủy thủ trên tàu được đưa đi kiểm tra y tế.

Sự cố xảy ra khoảng 18h18 ngày 28/9 giờ địa phương, khi USS Dwight D. Eisenhower đang thực hiện hoạt động thu hồi máy bay. 2 phi công thuộc Không đoàn tàu sân bay số 3 đã phóng ghế thoát hiểm sau khi hệ thống hãm đà gặp trục trặc. Đội tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng đưa họ trở lại tàu sân bay.

Hải quân Mỹ sau đó xác định máy bay gặp nạn là EA-18G Growler thuộc Phi đội Tác chiến điện tử 130. Đây là biến thể tác chiến điện tử phát triển từ dòng F/A-18F Super Hornet, được thiết kế để gây nhiễu, chế áp hệ thống điện tử và hỗ trợ các hoạt động tác chiến trên không.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G

Hệ thống hãm đà trên tàu sân bay có nhiệm vụ giữ máy bay bằng một sợi cáp khi phi cơ tiếp đất ở tốc độ cao. Khi hệ thống này gặp sự cố, máy bay có thể không dừng lại được trên đường băng ngắn của tàu sân bay, tạo ra tình huống đặc biệt nguy hiểm cho cả phi công và lực lượng làm việc trên boong.

Hải quân Mỹ cho biết 6 thủy thủ trên tàu cũng được nhân viên y tế đánh giá sau sự cố. Một người được đưa tới bệnh viện ở khu vực Norfolk để điều trị thương tích không đe dọa tính mạng. 2 phi công cùng 2 thủy thủ khác bị thương trên boong được chuyển tới Trung tâm Y tế Hải quân Portsmouth để tiếp tục kiểm tra.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra không lâu sau khi USS Dwight D. Eisenhower hoàn tất giai đoạn bảo dưỡng và hiện đại hóa kéo dài. Tàu đang thực hiện các hoạt động kiểm tra năng lực vận hành trên biển trước khi trở lại trạng thái sẵn sàng nhiệm vụ.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower

Đây không phải lần đầu hệ thống hãm đà trở thành yếu tố trong một sự cố nghiêm trọng trên tàu sân bay Mỹ. Tháng 11/2023, một tiêm kích F/A-18E Super Hornet từng trượt khỏi boong USS Dwight D. Eisenhower sau khi cáp hãm đà bị đứt. Máy bay khi đó chỉ cách mặt biển khoảng 5 m trước khi phi công lấy lại được tốc độ và độ cao.

USS Dwight D. Eisenhower là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, được biên chế năm 1977. Tàu có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn và có thể mang theo hàng chục máy bay cùng khoảng 5.000 thủy thủ.

Hải quân Mỹ cho biết nguyên nhân đầy đủ của sự cố mới vẫn đang được điều tra. Vì vậy, chưa có thông tin công khai cho thấy chính xác bộ phận nào trong hệ thống hãm đà bị lỗi hoặc tình trạng cuối cùng của chiếc EA-18G sau sự cố.