Mất ví tiền, cô gái bất ngờ khi được công an gọi báo tin

ANTD.VN - Đánh rơi chiếc ví chứa tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng trên đường hối hả đi làm về, chị Linh không nghĩ mình có cơ hội tìm lại được cho đến khi nhận tin báo từ cơ quan Công an.

Nữ công dân viết thư tay cảm ơn Công an phường Xuân Phương, Hà Nội

18h30 ngày 15/9/2026. Chập tối. Đường Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) đông đúc người và xe cộ qua lại. Về đến nơi, chị Lê Trần Phương Linh hốt hoảng phát hiện chiếc ví mang theo người đã không cánh mà bay.

Trong ví lúc đó có 2 triệu đồng tiền mặt - một khoản chi tiêu không nhỏ với cô gái trẻ. Nhưng điều khiến chị lo lắng hơn cả là toàn bộ giấy phép lái xe và căn cước công dân đều nằm trong đó. Việc mất giấy tờ tùy thân thường kéo theo vô số phiền toái, mất thời gian đi làm lại, chưa kể nỗi lo thông tin cá nhân rơi vào tay kẻ xấu. Giữa dòng người hối hả lúc tan tầm, hy vọng tìm lại được tài sản đánh rơi mong manh hơn bao giờ hết.

Nhưng sự bất an ấy không kéo dài quá lâu. Tiếp nhận thông tin về chiếc ví vô chủ, lực lượng Công an phường Xuân Phương đã khẩn trương xác minh thông tin người đánh mất. Toàn bộ tài sản, từ số tiền mặt đến từng tấm thẻ cứng đều được bảo quản cẩn thận, nguyên vẹn để chờ trao trả cho chủ nhân.

Nhận lại tài sản tại trụ sở bộ phận tiếp dân của Công an phường, chị Linh cẩn thận mượn giấy bút, nắn nót viết những dòng thư tay.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ công an phường Xuân Phương. Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", chị viết.

Tờ giấy học sinh kẻ ngang viết vội được trao tận tay cán bộ trực ban. Không có những từ ngữ hoa mỹ, việc tiếp nhận và trao trả tài sản cho người đánh rơi vốn chỉ là một trong hàng trăm đầu việc không tên thường nhật ở cơ sở. Nhưng với những người lỡ đánh mất giấy tờ quan trọng, sự hỗ trợ ấy lại là niềm vui lớn nhất và đáng nhớ nhất trong ngày.