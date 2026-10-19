“Mắt thần” trên trận tuyến giữ gìn trật tự đô thị Thủ đô

ANTD.VN - Trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị của thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, phóng viên báo An ninh Thủ đô không chỉ giữ vai trò phản ánh mà đã trực tiếp hóa thân thành những “camera di động”. Vượt qua những ngày nắng lửa và giông bão, đối mặt với khói bụi và hiểm nguy, gần 1 năm qua, những người làm báo An ninh Thủ đô đã miệt mài ghi lại hàng nghìn hình ảnh về trật tự đô thị, góp phần đảm bảo từng đoạn vỉa hè, lòng đường ở Thủ đô đẹp lên mỗi ngày…

Những “mắt thần” di động hoạt động 24/7

Đợt ra quân quy mô lớn theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội đã tạo nên một làn sóng chuyển biến mạnh mẽ khắp các phường, xã. Nhằm giải quyết dứt điểm các “điểm nghẽn” trật tự đô thị, CATP Hà Nội dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP, diện mạo phố phường ngày càng thông thoáng, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh nâng lên rõ rệt. Song, đằng sau những con số ấn tượng và sự thông thoáng ấy là đóng góp thầm lặng của các phóng viên An ninh Thủ đô - những người dấn thân như lực lượng tiền tuyến trên mặt trận giữ gìn trật tự đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP, Báo An ninh Thủ đô đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác về trật tự đô thị, hoạt động liên tục 24/7. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là liên tục bám sát các tuyến phố, ghi nhận trung thực, khách quan mọi hành vi vi phạm, từ dừng đỗ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, đến việc bán hàng rong hay đổ rác thải, phế thải xây dựng bừa bãi… Công việc tưởng chừng như đơn giản lại đòi hỏi sự bền bỉ vượt xa hình dung của mỗi cá nhân bởi địa bàn làm việc không chỉ gói gọn ở các phường nội thành mà còn trải dài tới những xã ngoại thành xa xôi.

Dưới cái nóng trên 40 độ C của mùa hè tháng 6, tháng 7, cả thành phố Hà Nội như một “lò lửa” khổng lồ. Trên những dải đường nhựa bốc hơi hầm hập hay những đoạn đường bụi mù mịt, chật chội với vô số ổ gà, ổ voi ở khu vực Sơn Tây, Quảng Oai, Chương Mỹ, ven sông Nhuệ… với chiếc xe máy cũ quen thuộc, hơi nóng bốc ngược từ mặt đường xộc thẳng vào mặt mỗi phóng viên, làm cay xè đôi mắt và bỏng rát từng vạt da dù đã được che chắn kỹ càng. Trong thời tiết khắc nghiệt đó, việc ghi hình các điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép là điều không đơn giản. Nằm dọc theo các triền đê hoang vắng hay các khu vực giáp ranh ít người qua lại, những bãi cát, gạch, đá bốc lên hơi nóng hừng hực và bụi mù mịt. Để ghi lại được toàn cảnh, phóng viên phải trèo lên những vị trí cao hơn, khá nguy hiểm. Chiếc điện thoại cầm trên tay nóng rực, còn lưng áo thì ướt đầm đìa, mồ hôi chảy ròng ròng.

Chưa dừng lại ở đó, việc ghi nhận các chợ tạm và điểm đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở các địa bàn xa xôi lại đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng khả năng chịu đựng phi thường. Phóng viên phải chờ hàng giờ đồng hồ để ghi lại khoảnh khắc các phương tiện dàn hàng ngang chiếm trọn lòng đường mua bán, tập kết hàng trong mùi tôm cá, rác thải sinh hoạt đang phân hủy và tiếng còi xe inh ỏi…

Đối mặt hiểm nguy giữa “điểm nóng”

Nếu gian khổ trên đường đi là thử thách về thể lực, thì những nguy hiểm rình rập tại hiện trường lại là bài kiểm tra bản lĩnh của người làm báo. Khác với các lực lượng chức năng có trang thiết bị bảo hộ và nắm thẩm quyền xử phạt, phóng viên chỉ có chiếc máy ảnh, chiếc điện thoại làm vũ khí.

Những hình ảnh vi phạm trật tự đô thị được phóng viên An ninh Thủ đô ghi lại và phản ánh tới cơ quan chức năng

Trong mắt những đối tượng cố tình vi phạm như các chủ bãi tập kết phế thải, đối tượng “bảo kê” chợ tự phát - ống kính của nhà báo không khác gì một mối đe dọa trực tiếp đến quyền lợi bất hợp pháp của họ. Nguy hiểm thường bùng nổ chỉ trong tích tắc, ngay khi điện thoại ghi hình bị phát hiện, có đối tượng lập tức phóng xe máy đuổi theo. Phóng viên phải nhấn ga trên những con đường lồi lõm, bụi mờ tầm nhìn, phía sau là những lời chửi rủa, lăng mạ đe dọa… Khi đó, ranh giới giữa sự an toàn và tai nạn giao thông trên đường trở nên vô cùng mong manh.

Không chỉ có vậy, giữa chốn đông người như chợ tạm lấn chiếm vỉa hè hay điểm đỗ xe dù, khi bị ghi hình, các đối tượng vi phạm thường phản ứng khá hung hãn. Họ sẵn sàng lao vào dùng tay che, giật điện thoại, đe dọa phóng viên phải xóa hình ảnh chụp trong máy ngay lập tức. Song, chính trong những khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy ấy, bản lĩnh và lòng yêu nghề của người làm báo lại biểu hiện rõ nét nhất. Mặc cho những lời đe dọa, những cú rượt đuổi thót tim, mỗi phóng viên vẫn mưu trí bảo vệ an toàn cho bản thân cùng những tư liệu hình ảnh đã ghi nhận được.

Khát vọng xây dựng một Hà Nội ngày càng sạch đẹp, bình yên

Chính sự dấn thân không biết mệt mỏi của các tổ công tác Báo An ninh Thủ đô đã cung cấp những tư liệu thực tế vô cùng đắt giá. Những hình ảnh, bài viết không chỉ giúp cơ quan chức năng, xử lý dứt điểm các vi phạm mà còn là đòn bẩy nâng cao nhận thức cộng đồng.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô đã thay đổi rõ rệt sau chiến dịch lập lại trật tự đô thị

Hiệu quả rõ nét nhất từ cách làm này là tạo ra một kênh giám sát xã hội trực tiếp, nhanh chóng và có sức thuyết phục bằng hình ảnh. Những hành vi vi phạm khi được ghi nhận cụ thể về thời gian, địa điểm, hiện trạng trở thành nguồn thông tin hữu ích để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý. Thay vì những phản ánh chung chung, hình ảnh thực tế giúp các cơ quan quản lý nhìn nhận rõ hơn những vấn đề đang tồn tại trên từng tuyến phố, từng địa bàn, để chấn chỉnh, khắc phục. Quan trọng hơn, việc thường xuyên ghi nhận và phản ánh những vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh. Người dân không chỉ thấy việc xử lý vi phạm là yêu cầu của lực lượng chức năng mà còn nhận thức rõ rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm đối với trật tự đô thị của Thủ đô.

Từ những hình ảnh chân thực ấy, thông tin về công tác lập lại trật tự đô thị cũng được lan tỏa rộng hơn. Báo chí trở thành cầu nối giữa lực lượng chức năng với người dân, giúp chủ trương, yêu cầu của thành phố được truyền tải sinh động, cụ thể, dễ tiếp nhận. Đồng thời, những chuyển biến tích cực trên đường phố cũng được ghi nhận, phản ánh, tạo hiệu ứng xã hội và sự đồng thuận trong cộng đồng. Thực tế cho thấy, khi công tác kiểm tra, xử lý được kết hợp với tuyên truyền, giám sát và phản ánh thường xuyên, hiệu quả lập lại trật tự đô thị không chỉ nằm ở việc xử lý một trường hợp vi phạm cụ thể mà còn hướng tới thay đổi hành vi và hình thành ý thức tự giác, lâu dài. Những tuyến phố thông thoáng hơn, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, cảnh quan đô thị ngày càng sạch đẹp, văn minh chính là những kết quả có thể nhìn thấy từ sự vào cuộc đồng bộ ấy. Và trong hành trình đó, những người làm báo An ninh Thủ đô bằng những hình ảnh chân thực đã góp phần phát hiện, phản ánh, tuyên truyền và lan tỏa những chuyển biến tích cực. Sự dấn thân này không chỉ tạo nên những tác phẩm báo chí có giá trị mà còn góp phần làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng xây dựng một Hà Nội ngày càng sạch, đẹp, văn minh, an toàn và bình yên trong mỗi người dân.