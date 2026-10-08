“Mắt thần” công nghệ góp sức giữ bình yên phường Kim Liên

ANTD.VN - Trung tâm giám sát camera an ninh Công an phường Kim Liên, Hà Nội được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân.

Chiều 8-10, Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giám sát camera an ninh. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Võ Hồng Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng chức năng trên địa bàn.

Kim Liên vận hành “mắt thần” công nghệ, nâng hiệu quả giữ an ninh trật tự

Thượng tá Đỗ Đức Khoa - Trưởng Công an phường Kim Liên phát biểu tại lễ ra mắt

Đồng chí Lê Thị Kim Huệ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường Kim Liên. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm giúp lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Trung tâm được bố trí tại tầng 1 trụ sở Công an phường Kim Liên, số 9 phố Lương Định Của, trên diện tích khoảng 25m². Hệ thống được trang bị tương đối đồng bộ với 8 màn hình hiển thị cỡ lớn, hệ thống máy tính điều hành, tủ thiết bị điện tử cùng hệ thống kết nối, truyền dẫn dữ liệu.

Ra mắt Trung tâm giám sát camera an ninh phường Kim Liên

Đến nay, Trung tâm đã tích hợp 150 mắt camera từ hệ thống camera của các phường trước khi sáp nhập; đồng thời đang triển khai lắp đặt thêm 57 mắt camera AI, từng bước mở rộng phạm vi giám sát, nâng cao khả năng nhận diện, phát hiện và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh. Trung tâm cũng được định hướng kết nối với hệ thống camera của Công an thành phố Hà Nội theo lộ trình và điều kiện kỹ thuật cho phép.

Vận hành Trung tâm giám sát camera an ninh

Cán bộ Công an phường trực 24/24

Đến nay, Trung tâm đã tích hợp 150 mắt camera từ hệ thống camera của các phường trước khi sáp nhập; đồng thời đang triển khai lắp đặt thêm 57 mắt camera AI, từng bước mở rộng phạm vi giám sát, nâng cao khả năng nhận diện, phát hiện và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Hệ thống camera được kết nối với thông tin liên lạc 113 và ứng dụng Hanoi Smart Police, phục vụ tiếp nhận, trao đổi, tổng hợp thông tin, hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Hệ thống camera được kết nối với thông tin liên lạc 113 và ứng dụng Hanoi Smart Police, phục vụ tiếp nhận, trao đổi, tổng hợp thông tin, hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Công an phường Kim Liên bố trí cán bộ, chiến sĩ trực theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin 24/24 giờ. Qua đó, hoạt động giám sát được gắn với việc tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc ngay tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch UBND phường Kim Liên ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Công an phường trong triển khai Trung tâm giám sát camera an ninh; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống, phục vụ thiết thực công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường đề nghị Công an phường tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được phân công trực, vận hành hệ thống; chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, việc khai thác dữ liệu camera phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống, bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân.

Trong thời gian tới, Công an phường Kim Liên tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng và doanh nghiệp công nghệ để hoàn thiện, mở rộng hệ thống camera

Theo Công an phường Kim Liên, Trung tâm không chỉ là một công trình đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật mà còn từng bước hình thành phương thức quản lý, điều hành an ninh, trật tự dựa trên dữ liệu và công nghệ. Hệ thống sẽ hỗ trợ lực lượng Công an trong quản lý địa bàn, điều tiết và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng ngừa vi phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong thời gian tới, Công an phường Kim Liên tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng và doanh nghiệp công nghệ để hoàn thiện, mở rộng hệ thống camera; đồng thời khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng phường Kim Liên an toàn, văn minh, hiện đại.