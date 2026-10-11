Mang giường sắt, chuồng chó ra chặn lối vào mảnh đất đã bị phát mại

ANTD.VN - Liên tiếp trong các ngày 12 và 13-9-2026, bà Tạ Thị Chi đã mang giường sắt, chuồng chó ra chặn lối vào mảnh đất đã bị ngân hàng thu hồi, phát mại cho người khác.

Qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã An Khánh nhận được thông tin vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào sáng 13-9-2026 tại thôn Tiền Phong, xã An Khánh, Hà Nội.

Công an xã An Khánh đã nhanh chóng triển khai tổ công tác xuống địa bàn xác minh, xác định, bước đầu làm rõ nội dung vụ việc liên quan.

Năm 2010, gia đình Tạ Thị Chi (SN 1973) trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội ký hợp đồng vay với Ngân hàng, tài sản thế chấp là thửa đất tại thôn Tiền Phong, xã An Khánh, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi về hành vi gây rối trật tự công cộng

Tuy nhiên sau đó gia đình Chi không có khả năng trả nợ. Đến năm 2022, ngân hàng tiến hành thu hồi thửa đất này, tổ chức bán đấu giá tài sản.

Sau đấu giá, ông Lê Văn Đ trú tại phường Hà Đông, Hà Nội là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất. Tháng 4-2026, UBND xã An Khánh tiến hành cưỡng chế và giao cho ông Lê Văn Đ.

Ông Đ sau đó đã ủy quyền cho anh N.H.V trú tại xã An Khánh, Hà Nội tiến hành xây dựng công trình nhà ở.

Trong các ngày 12 và 13-9-2026, anh N.H.V tổ chức xây dựng thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với Tạ Thị Chi bởi người phụ nữ này cho rằng mảnh đất đang tranh chấp, không được tiến hành hoạt động xây dựng.

Tạ Thị Chi đã kê 1 chuồng chó, 1 giường đơn tại khu vực ngõ đi chung trước thửa đất bị cưỡng chế.

Khi anh V cùng tốp thợ đi vào khu đất để tiến hành xây dựng, Tạ Thị Chi nhiều lần có hành vi chặn xe máy giữa lối đi, khóa cổ xe để anh V không vào được.

Công an xã An Khánh đã nhiều lần tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và nhắc nhở Tạ Thị Chi về việc chấp hành quy định của pháp luật nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục có hành vi cản trở những người tham gia xây dựng công trình mà anh N.H.V được ủy quyền.

Căn cứ vào hành vi của đối tượng, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự.